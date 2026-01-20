Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Technologia
Politechnika kompletuje argumenty za gigafabryką AI we Wrocławiu. Rektor: „Jeśli biznes się podzieli i zacznie wspierać tylko jedno miasto, to żadna gigafabryka w Polsce nie powstanie” (WYWIAD)
Rektor Politechniki Wrocławskiej wkłada kij w mrowisko: – Odpowiedzialność polskich politechnik za rozwój gospodarki jest niedostateczna. Niski poziom finansowania badań to jedno, ale trzeba też głośno zacząć mówić, że zbyt duże jest w polskiej nauce obciążenie pracą inną niż badawcza. Gdyby zmniejszyć liczbę studentów, to uczelnie staną się bardziej twórcze – mówi prof. Arkadiusz Wójs. Rektor PW wylicza, dlaczego to jego uczelnia jest najlepszym kandydatem na lokalizację gigafabryki AI, którą chce wybudować Polska. Jest gotowy na sojusz z innymi uczelniami technicznymi. I tego samego oczekuje od polskiego biznesu, bo inwestycja nie wypali bez pełnej konsolidacji firm i ich kapitału
Jesteśmy najsilniejszym ośrodkiem naukowo-badawczym w zakresie sztucznej inteligencji. Mamy największy w Polsce wydział informatyczny, gdzie pracuje najwięcej naukowców, kształci się najwięcej doktorantów i powstaje najwięcej publikacji – przekonuje prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej. Fot. PW
- Co zdaniem rektora Politechniki Wrocławskiej na tyle wyróżnia jego uczelnię, że Wrocław staje się najlepszą lokalizacją do budowy gigafabryki AI.
- Dlaczego rektor PW uważa, że na polskich uczelniach studiuje zbyt wielu studentów. Jak na zmniejszeniu ich liczby skorzystałyby uczelnie i gospodarka.
- Jakie argumenty przemawiają za konsolidacją polskich uczelni. Wg jakiego klucza i w jakim modelu warto przeprowadzić konsolidację. Kiedy uczelnia techniczna wniesie do gospodarki najwięcej.