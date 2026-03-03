Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Brytyjski fundusz i polski gigant przetargowy uwierzyli w startup Mimira. Miliony na ekspansję
Polska spółka pozyskała ponad 4 mln zł w rundzie pre-seed prowadzonej przez brytyjski fundusz Elder Gull. Startup przyspieszy rozwój technologii, rozbuduje zespół i rozpocznie ekspansję w Europie. Celuje w jeden z największych, a jednocześnie najmniej zdigitalizowanych segmentów gospodarki: zdobywanie publicznych kontraktów.
03.03.2026, 08:50
Twórcami firmy Mimira są Maciej Kensicki (z prawej) i Mikołaj Grelewicz. Ich celem jest zrewolucjonizowanie procedury zdobywania przetargów publicznych. Fot. mat. prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego rynek zamówień publicznych, wart biliony euro rocznie, wciąż pozostaje zamknięty dla większości firm.
- Jak polski startup chce przełamać barierę formalności, która zniechęca przedsiębiorców do walki o publiczne kontrakty.
- Jakie są konkretne plany ekspansji zagranicznej, jakie przewagi konkurencyjne deklaruje spółka i dlaczego zamówienia publiczne mogą stać się jednym z najważniejszych obszarów cyfryzacji europejskiej gospodarki w najbliższych latach.