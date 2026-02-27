Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.02.2026
NEWSROOM XYZ
27.02.2026 10:31

Młody startup uzyskał 1,5 mln zł w rundzie seed od funduszu Digital Ocean Ventures

Uniperks, platforma umożliwiająca markom dotarcie z dedykowanymi ofertami do zweryfikowanych studentów, pozyskała 1,5 mln zł w rundzie seed od funduszu Digital Ocean Ventures. To pierwsza runda inwestycyjna spółki – czytamy w komunikacie prasowym.

– Uniperks przekonał nas trzema rzeczami: technologią weryfikacji studentów, której nikt w regionie nie zbudował, zespołem, który – zanim przyszedł po kapitał – sam zdobył pierwszych klientów i partnerów, oraz rynkiem, na którym model sprawdzony w UK i USA czeka na lokalnego gracza w Europie Środkowej – powiedział Marcin Musiał, partner w Digital Ocean Ventures.

Jak podano, pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na skalowanie działalności Uniperks – rozbudowę zespołu, rozwój technologii i sieci partnerstw.

Miesięczne przychody Uniperks przekroczyły 400 tys. zł przy 200 tys. aktywowanych miesięcznie ofert. Jednocześnie spółka systematycznie powiększa sieć współpracujących marek – zarówno polskich, jak i globalnych. Founderami Uniperks są Andrzej Gryko, Konrad Celer i Karol Kocur.

– Założyciele od początku przekonali nas swoim zaangażowaniem i determinacją do budowy i rozwijania Uniperks. Nasze wsparcie to naturalna odpowiedź na ich skuteczność i potencjał samego produktu. Chcemy dalej towarzyszyć im w rozwoju i pomagać w budowaniu coraz silniejszej pozycji rynkowej – skomentował Marcel Animucki, Venture Architect w The Heart, venture buildera, którzy planuje przygotować spółkę do ekspansji zagranicznej.

Jak czytamy w komunikacie, rynek benefitów edukacyjnych w Polsce pozostaje w dużej mierze niezagospodarowany w modelu technologicznym, podczas gdy młodzi konsumenci oczekują autentyczności, spersonalizowanej komunikacji i wygodnych rozwiązań cyfrowych. Uniperks odpowiada na te potrzeby, łącząc skalowalny model platformowy z precyzyjną weryfikacją użytkowników.

Technologia Uniperks umożliwia zaawansowaną weryfikację statusu studenta, co stanowi istotną przewagę konkurencyjną. Platforma oferuje obecnie dostęp do ponad 100 różnych programów benefitowych współpracując z globalnymi markami takimi jak: Google, Samsung, Sephora, H&M, Medicover czy Zalando.  

Czytaj także: Family Office Rafała Brzoski oraz Digital Ocean Ventures inwestują w Demoboost

Źródło: PAP, XYZ

Zespół Uniperks: COO Konrad Celer, CEO Andrzej Gryko, CTO Karol Kocur
Od lewej zespół Uniperks: COO Konrad Celer, CEO Andrzej Gryko, CTO Karol Kocur. Fot. mat. pras.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Wózek kolejowy do przewozu czołgów może powstać w Polsce. Szansa dla polskich producentów?
Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny opracował projekt wózka kolejowego, który mógłby przewozić ładunki ponadnormatywne, w tym także czołgi, wykorzystywane przez NATO. To szansa dla polskich producentów taboru, którzy do tej pory nie budowali podobnych pojazdów. Państwo bazowało na niemieckich wózkach. Projekt ma strategiczne znaczenie w kontekście toczącej się za granicami Polski wojny w Ukrainie.
26.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka Świat
Kanclerz Niemiec jedzie za Wielki Mur. „Chiny są wyzwaniem strategicznym Niemiec” (WYWIAD)
Kanclerz Friedrich Merz rusza z wizytą do Chin. Ma tam mówić o „partnerstwach strategicznych”. Jednak według dr. Piotra Andrzejewskiego z Instytutu Zachodniego, Pekin wcale nie oferuje Berlinowi nowego, atrakcyjnego ładu międzynarodowego.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Świat
Javier Milei: argentyński „anarchokapitalista” na wojnie z szarą strefą. Dziś ważna decyzja
Javier Milei rozpętał otwartą wojnę z najpotężniejszymi związkami zawodowymi w Ameryce Łacińskiej. Tym razem na celownik bierze patologie rynku pracy i stawia wszystko na jedną kartę: radykalną reformę. Gdy parlament szykuje się do decydującego głosowania, na szali leży coś więcej niż tylko elastyczny czas pracy czy koszty zatrudnienia. Stawką jest społeczno-gospodarcze DNA Argentyny.
27.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Jak uczyć się na błędach? Polski pool jądrowy może bazować na 70 latach doświadczeń z zagranicy
Na świecie działa dziś ponad 30 pooli jądrowych, w ramach których ubezpieczyciele wspólnie dzielą ryzyko nuklearne. Powstawały one w różnych okresach, w odmiennych realiach regulacyjnych i rynkowych, mierzyły się z rozmaitymi wyzwaniami i wyciągały różne wnioski z własnych doświadczeń. Polska wchodzi do tego systemu wyjątkowo późno – co może być słabością, ale także realną przewagą, o ile zdecyduje się na model oparty na najlepszych sprawdzonych praktykach z zagranicy.
25.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Prezes Enter Air: 1 mld zł to za mało. Kapitalizacja powinna być kilkukrotnie wyższa (WYWIAD)
Marcin Kubrak, który 3 lutego został prezesem największej w Polsce linii czarterowej, zapowiada wzrost floty o 10 proc. rocznie. Firma inwestuje we własną infrastrukturę techniczną, symulator i szkołę lotniczą.
25.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
10 najlepszych lokat kwartalnych. Ranking XYZ (luty 2026 r.)
Lokaty kwartalne nadal gwarantują oszczędzającym naprawdę godne oprocentowanie. Mają też stosunkowo dobre warunki dostępności.
27.02.2026