Młody startup uzyskał 1,5 mln zł w rundzie seed od funduszu Digital Ocean Ventures

Uniperks, platforma umożliwiająca markom dotarcie z dedykowanymi ofertami do zweryfikowanych studentów, pozyskała 1,5 mln zł w rundzie seed od funduszu Digital Ocean Ventures. To pierwsza runda inwestycyjna spółki – czytamy w komunikacie prasowym.

– Uniperks przekonał nas trzema rzeczami: technologią weryfikacji studentów, której nikt w regionie nie zbudował, zespołem, który – zanim przyszedł po kapitał – sam zdobył pierwszych klientów i partnerów, oraz rynkiem, na którym model sprawdzony w UK i USA czeka na lokalnego gracza w Europie Środkowej – powiedział Marcin Musiał, partner w Digital Ocean Ventures.

Jak podano, pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na skalowanie działalności Uniperks – rozbudowę zespołu, rozwój technologii i sieci partnerstw.

Miesięczne przychody Uniperks przekroczyły 400 tys. zł przy 200 tys. aktywowanych miesięcznie ofert. Jednocześnie spółka systematycznie powiększa sieć współpracujących marek – zarówno polskich, jak i globalnych. Founderami Uniperks są Andrzej Gryko, Konrad Celer i Karol Kocur.

– Założyciele od początku przekonali nas swoim zaangażowaniem i determinacją do budowy i rozwijania Uniperks. Nasze wsparcie to naturalna odpowiedź na ich skuteczność i potencjał samego produktu. Chcemy dalej towarzyszyć im w rozwoju i pomagać w budowaniu coraz silniejszej pozycji rynkowej – skomentował Marcel Animucki, Venture Architect w The Heart, venture buildera, którzy planuje przygotować spółkę do ekspansji zagranicznej.

Jak czytamy w komunikacie, rynek benefitów edukacyjnych w Polsce pozostaje w dużej mierze niezagospodarowany w modelu technologicznym, podczas gdy młodzi konsumenci oczekują autentyczności, spersonalizowanej komunikacji i wygodnych rozwiązań cyfrowych. Uniperks odpowiada na te potrzeby, łącząc skalowalny model platformowy z precyzyjną weryfikacją użytkowników.

Technologia Uniperks umożliwia zaawansowaną weryfikację statusu studenta, co stanowi istotną przewagę konkurencyjną. Platforma oferuje obecnie dostęp do ponad 100 różnych programów benefitowych współpracując z globalnymi markami takimi jak: Google, Samsung, Sephora, H&M, Medicover czy Zalando.

Czytaj także: Family Office Rafała Brzoski oraz Digital Ocean Ventures inwestują w Demoboost

Źródło: PAP, XYZ