Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Budimex głodny kontraktów u południowych sąsiadów. Ekspert: To rynki dużo mniej transparentne niż polski
Budimex zakończył właśnie budowę węzła autostradowego pod Bratysławą o wartości pół miliarda złotych. To jednak dopiero początek, bo w kolejce czekają następne inwestycje, zwłaszcza drogowe. Firma nie ukrywa, że pozyskanie chociaż jednego z kontraktów, mogłoby zagwarantować jej działalność na Słowacji w kolejnych latach.
23.06.2026, 04:15
Wartość budowy węzła autostrad D1 i D4 realizowanej przez Budimex wyniosła finalnie 117 mln euro. Firma ma apetyt na więcej. Fot. Budimex
Z tego artykułu dowiesz się…
- O jakie kolejne kontrakty u południowych sąsiadów zamierza walczyć Budimex.
- Czym słowacki system przetargowy różni się od polskiego.
- Czym dla Budimeksu są rynki zagraniczne.