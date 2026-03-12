Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Rekord sporów w przetargach publicznych. Odwołania wydłużają uruchamianie inwestycji
Liczba odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej zwiększyła się w ostatnich latach ponad dwukrotnie. To może mieć negatywny wpływ na rozwój i harmonogram ogromnych, wielomiliardowych inwestycji, jakich ostatnio w naszym kraju nie brakuje – wskazują wykonawcy. Rząd już w ubiegłym roku rozpoczął prace nad usprawnieniem procesu odwoławczego, choć sprawa wciąż jest w powijakach.
12.03.2026, 05:50
W ostatnich latach liczba odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) niemal się podwoiła w porównaniu z 2019 r. i wcześniejszymi latami. Na zdjęciu jedna z gigantycznych inwestycji infrastrukturalnych – budowa najwyższej w Polsce estakady na odcinku S19 Babica – Jawornik. W tym przypadku odwołań do KIO nie było. Fot. GDDKiA
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak i dlaczego zwiększyła się liczba odwołań do KIO na przestrzeni lat.
- Jakie są progi i koszty złożenia odwołania przez wykonawców.
- Co o sytuacji sądzą prawnicy, a co branża budowlana.