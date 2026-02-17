Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Budimex zmienia model biznesowy? Spółka rozmawia z big techami i spogląda na Ukrainę
– Chcemy mieć własne data center i w tym kierunku działamy. Do tego potrzebny jest globalny dostawca usług chmurowych i infrastruktury na dużą skalę. Rozmawiamy z gigantami – mówi Cezary Łysenko, członek zarządu Budimex. Największa firma budowlana w Polsce rozwija również biuro w Ukrainie.
17.02.2026, 05:00
Budimex ma rekordowy portfel zamówień i ambitne cele na kolejne lata. Chce mieć m.in. swoje centrum danych. Na zdjęciu Cezary Łysenko, członek zarządu Budimeksu. Fot. Budimex
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Budimex prowadzi rozmowy z globalnymi dostawcami chmury, takimi jak Microsoft i Google.
- Na czym polega rozwój spółki w Ukrainie.
- Jakie są plany Budimeksu na kolejne lata.