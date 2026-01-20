Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Mirbud traci miliardowy kontrakt kolejowy po wyroku KIO. Prawnicy: To problem całej branży
Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do wniosku Budimeksu i wykluczyła konsorcjum Mirbud-Torpol z realizacji największego w historii kontraktu kolejowego, przebudowy linii kolejowej Białystok-Ełk. Władze Mirbudu zapowiadają walkę w sądzie. Prawnicy zwracają uwagę, że sytuacja, w której drobne przewinienie może zaważyć o gigantycznym postępowaniu, jest zmorą całej branży.
20.01.2026, 18:22
Mirbud po decyzji KIO chce iść do sądu. Fot. Paweł Chamera/ PKP PLK
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) wykluczyła konsorcjum Mirbud-Torpol z największego w historii kontraktu kolejowego.
- Jak dalej mogą potoczyć się losy kontraktu.
- Jakie kolejne kroki planuje Mirbud.