Burza wokół Bielika i PLLuM. „To jak porównywać F-16 do furgonetki”. Czy polskie AI naprawdę przegrywa? (WYWIAD)
Krytyczny raport i pytania o realną jakość polskich modeli AI rozpaliły debatę w branży technologicznej. Sebastian Kondracki, szef projektu, który stworzył Bielika, odpiera zarzuty i wskazuje na błędy w metodologii porównań. Gdzie leży prawda i czy rzeczywiście mamy do czynienia z technologiczną przepaścią?
19.03.2026, 05:50
- Bielik jest fantastyczny do pracy nad tekstem w języku polskim. I tu można go porównywać do dużego modelu językowego, typu wspomniany już ChatGPT - mówi Sebastian Kondracki, twórca Bielik Fot. Materiały prasowe Bielik
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego porównywanie polskiego modelu Bielik z globalnymi gigantami AI może prowadzić do mylących wniosków.
- W jakich konkretnych zadaniach Bielik potrafi konkurować, a nawet wygrywać z dużymi modelami językowymi, mimo znacznie mniejszej skali i zasobów.
- Jak wygląda praktyczne zastosowanie polskiego AI w biznesie i administracji oraz dlaczego dla wielu organizacji może być ono bardziej użyteczne niż popularne narzędzia dostępne online.