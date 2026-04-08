Byli funkcjonariusze to niewykorzystany zasób. Państwo nie może tracić ich z oczu
Służby specjalne od lat budzą silne emocje – działają w cieniu, w tajemnicy, często z realnym ryzykiem dla zdrowia i życia. Znacznie rzadziej pada jednak pytanie, co dzieje się z funkcjonariuszami po odejściu ze służby. A tu obraz jest znacznie mniej atrakcyjny – państwo w dużej mierze przestaje się nimi interesować.
08.04.2026, 14:09
Co z byłymi funkcjonariuszami służb specjalnych? Na zdj. prezydent Karol Nawrocki i strzegący go funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa. Fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images
- Jak polskie państwo dba o byłych funkcjonariuszy służb specjalnych.
- Jakie zagrożenia wiążą się z brakiem monitoringu ich aktywności.
- Czy istnieją skuteczne mechanizmy ich zagospodarowania i dlaczego dziś są niewystarczające.