Kategorie artykułu: Polityka Świat
Były prezydent wraca do gry. Postępowa Bułgaria faworytem wyborów i walki o rząd
Wciąż nie ma pewności, czy wyznaczone na 12 kwietnia wybory parlamentarne na Węgrzech przyniosą polityczne przesilenie. Natomiast wybory, które tydzień później odbędą się w Bułgarii, niemal na pewno zakończą się zmianą władzy. Zarejestrowana właśnie przez byłego prezydenta Rumena Radewa koalicja Postępowa Bułgaria ma wyraźną przewagę nad konkurencją i jest faworytem do utworzenia rządu. Pytanie pozostaje jedno – z kim.
04.03.2026, 10:36
Postępowa Bułgaria, nowe ugrupowanie powołane właśnie do życia pod auspicjami Rumena Radewa, byłego prezydenta kraju, ma największe szanse na zwycięstwo w kwietniowych wyborach parlamentarnych. Fot. Omar Marques/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co sprawia, że koalicja Postępowa Bułgaria byłego prezydenta Rumena Radewa jest faworytem nadchodzących wyborów parlamentarnych.
- Jakie partie mają szansę wprowadzić przedstawicieli do Zgromadzenia Narodowego i które z nich mogą współtworzyć przyszły rząd.
- Jakie największe wyzwania polityczne staną przed nowym gabinetem, który powstanie po kwietniowych wyborach.