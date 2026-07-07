CD Projekt i Allegro liderami wzrostów. Dzień na GPW 7 lipca 2026 r.

Po południu nastroje na GPW pozostawały słabe. Indeks WIG20 spadł o 0,42 proc. do 3 674,36 pkt., a szeroki WIG zniżkował o 0,38 proc. do 139 144 pkt. Na minusie pozostawał również mWIG40, który stracił 0,38 proc. i wynosił 9 768,71 pkt. Jedynym głównym indeksem na plusie był sWIG80, rosnący o 0,19 proc. do 30 948,72 pkt.

Liderzy wzrostów i spadków

W gronie spółek z WIG20 najlepiej radziły sobie CD Projekt, Allegro i Żabka, których akcje zyskiwały od 1,2 do 1,9 proc. O blisko 1,3 proc. drożały również walory Orlenu, wspierane przez wzrost cen ropy na światowych rynkach.

Największą przecenę wśród blue chipów notowało PZU, którego akcje traciły 1,78 proc. Pod presją znalazł się także KGHM, reagując na spadki cen miedzi na londyńskiej giełdzie metali. Kurs spółki obciążała również reakcja rynku po opublikowaniu dzień wcześniej nowej strategii rozwoju.

Notowania miedzi spadały po doniesieniach o atakach na statki w cieśninie Ormuz. Inwestorzy obawiają się, że zakłócenia w jednym z najważniejszych szlaków transportu surowców mogą przełożyć się na wzrost cen ropy i ponownie zwiększyć presję inflacyjną.

Na szerokim rynku uwagę zwracały akcje Text, które rosły o ponad 6 proc. do 47,5 zł. Impulsem był raport BM PKO BP z 6 lipca, w którym analitycy podnieśli cenę docelową spółki do 57 zł z 45 zł, utrzymując rekomendację „kupuj”.

Rosły również notowania Mo-Bruku i XTB, które otrzymały rekomendacje „kupuj” od analityków BM Pekao. W indeksie mWIG40 zyskiwały także Synektik, Mirbud i Grupa Pracuj.

Po przeciwnej stronie rynku znalazły się przede wszystkim Lubawa, Grupa Azoty, JSW i Newag, których akcje należały do najsłabszych wśród średnich spółek. Wśród największych firm spadały także kursy mBanku, Dino i Pepco.

Na światowych rynkach panowały mieszane nastroje. W Europie STOXX600 tracił 0,07 proc., a niemiecki DAX 0,64 proc., podczas gdy FTSE rósł o 0,57 proc., a CAC40 o 0,29 proc. Z kolei kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy wskazywały na lepsze otwarcie sesji – S&P 500 zyskiwał 0,72 proc., Dow Jones 0,29 proc., a Nasdaq 1,12 proc.

Na globalnych giełdach trwała jednocześnie wyprzedaż części spółek technologicznych po publikacji wyników Samsunga. Choć koncern prognozuje 19-krotny wzrost zysku operacyjnego w drugim kwartale do 89,4 bln wonów, rynek odebrał te dane jako sygnał, że dynamiczny boom na rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją może stopniowo słabnąć. Analityk DM BOŚ Adam Stańczak ocenił, że z technicznego punktu widzenia poziom około 3,650 pkt. na WIG20 pozostaje neutralny, ponieważ 3,700 pkt. pełni obecnie rolę oporu, a okolice 3,600 pkt. wyznacza średnia z 50 sesji.

Eksperci VIG/C-Quadrat TFI wskazują, że mimo sektorowych turbulencji warszawska giełda pozostaje relatywnie odporna na zawirowania na światowych rynkach, korzystając z napływu kapitału poszukującego atrakcyjnej relacji zysku do ryzyka.