CD Projekt i Allegro liderami wzrostów. Dzień na GPW 7 lipca 2026 r.
Warszawska giełda we wtorek pozostawała na minusie, choć skala przeceny głównych indeksów była ograniczona. Wśród największych spółek wyróżniały się CD Projekt i Allegro, natomiast najmocniej ciążyły rynkowi PZU i KGHM.
Eksperci VIG/C-Quadrat TFI wskazują, że mimo sektorowych turbulencji warszawska giełda pozostaje relatywnie odporna na zawirowania na światowych rynkach, korzystając z napływu kapitału poszukującego atrakcyjnej relacji zysku do ryzyka. Fot. John Guillemin/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego główne indeksy GPW ponownie zakończyły dzień pod kreską.
- Które spółki z WIG20 zyskały najwięcej, a które najmocniej traciły.
- Jak wydarzenia na światowych rynkach wpłynęły na notowania w Warszawie.