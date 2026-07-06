Cztery punkty strategii, które zdecydują o przyszłości KGHM

Jedyny w Polsce i największy w Europie producent miedzi KGHM w ciągu zaledwie pięciu lat zainwestuje ponad 32 mld zł. To największy program inwestycyjny w historii tej spółki. W nowej strategii zarząd KGHM koncentruje się na rozwoju krajowej bazy wydobywczej, wzmocnieniu całego łańcucha produkcji, zakupie nowych aktywów zagranicznych i transformacji energetycznej.

– Nowa strategia KGHM jest odmienna od poprzedniej, która obejmowała lata 2019-2023. Tamta skupiała się na tym, by po inwestycji w chilijską kopalnię Sierra Gorda, zwiększyć efektywność wydobycia, udoskonalić procesy wydobywcze. Natomiast nowy plan mocno skupia się na inwestycjach w kraju i za granicą. Uwzględnia też budowę kopalni polihalitu w Polsce czy przejmowanie kolejnych aktywów zagranicznych. Widać duże zmiany w energetyce – zarząd woli podpisywać umowy na zakup bezemisyjnej energii niż budować duże własne moce. Nie ma też już mowy o zaangażowaniu w energetykę jądrową. W strategii zabrakło mi jasnej deklaracji dotyczącej wypłaty dywidendy akcjonariuszom. Widać, że nie jest to priorytetem zarządu. Brakuje również konkretnych celów obniżenia kosztów produkcji – komentuje Jakub Szkopek, analityk Erste Group.

1. Nowa kopalnia w Polsce

Zarząd KGHM podkreśla, że celem jest nie tylko rozwój biznesu wydobycia miedzi, ale budowa wielosurowcowego koncernu. Już teraz poza miedzią spółka pozyskuje także szereg metali towarzyszących, w tym srebro. Aktualnie spółka analizuje budowę kopalni polihalitu (soli potasowo-magnezowej) w rejonie Zatoki Puckiej na Pomorzu. Polihalit jest cennym surowcem wykorzystywanym w rolnictwie, zawierającym potas, magnez, wapń i siarkę. O zagospodarowaniu polskich złóż mówi się od lat, ale jak dotąd nie udało się tych pomysłów zrealizować. Dlaczego reaktywowano projekt właśnie teraz?

– Zakończyliśmy serię badań i okazało się, że to bardzo dobre złoże. Dlatego chcemy po nie sięgnąć. Przed nami opracowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o koncesję na wydobycie – wyjaśnia Remigiusz Paszkiewicz, prezes KGHM.

Przed laty projekt ten miedziowa spółka miała realizować wspólnie z Grupą Azoty, która specjalizuje się w produkcji nawozów.

– Dziś ten scenariusz jest mało realny, bo Grupa Azoty ma problemy finansowe. Natomiast w przyszłości, już na etapie handlu czy konfekcjonowania surowca, nie wykluczamy takiej współpracy. Grupa Azoty ma przecież największą sieć dystrybucji nawozów w naszym kraju – podkreśla Remigiusz Paszkiewicz.

Projekt Puck dotyczy eksploatacji złoża polihalitu Mieroszyno. Wstępne założenia projektowe zakładają budowę kopalni podziemnej z dwoma szybami do głębokości około 800 metrów i zakładu przeróbczego. Przygotowanie dokumentacji i uzyskanie niezbędnych decyzji może potrwać około sześciu lat. Analitycy podkreślają, że budowa kopalni głębinowej od zera może spotkać się z oporem ze strony ekologów i lokalnej społeczności.

2. Zagraniczne przejęcia

KGHM posiada kilka zagranicznych kopalń, ale na tym nie poprzestaje. Zarząd spółki szacuje, że popyt na miedź będzie rósł, ale jednocześnie jego dostępne zasoby będą się kurczyć. W 2036 r. luka podażowa dla miedzi górniczej może sięgnąć około 8,2 mln ton. Dlatego polski koncern rozgląda się za kolejnymi kopalniami na całym świecie.

– Badamy możliwość akwizycji projektów poza Europą. Przyglądamy się obecnie aktywom w Maroku, Argentynie, Kanadzie i USA. W Afryce koncentrujemy się na Maroku, bo jest to najlepsza lokalizacja pod względem logistycznym. Interesuje nas tam zresztą nie tylko biznes wydobywczy. Jeden z marokańskich koncernów jest zainteresowany naszymi kompetencjami hutniczymi. Analizujemy różne możliwości – wyjaśnia szef KGHM.

Nie chce jednak ujawnić, kiedy możemy spodziewać się pierwszej z zapowiadanych akwizycji.

3. Rozwój posiadanych aktywów

W swojej strategii KGHM przewiduje też inwestycje w rozwój posiadanych już aktywów w kraju i za granicą. W Polsce wybuduje nowe szyby w kopalniach miedzi, zmodernizuje huty w kierunku większej automatyzacji i rozwinie produkcję walcówki. Pozyska ponadto kolejne koncesje wydobywcze wokół eksploatowanych złóż miedzi.

Za granicą KGHM ma kopalnie miedzi: Sierra Gorda w Chile i Robinson w USA. W obu lokalizacjach planuje inwestycje. W Chile wybuduje czwartą linię mielenia surowca i wydłuży „życie” całej kopalni dzięki zagospodarowaniu nowych złóż. Obecnie eksploatacja kopalni jest przewidziana na 23 lata.

Z kolei w Kanadzie spółka kontynuuje przygotowania do uruchomienia kopalni miedzi i niklu Victoria. Najbliższe plany obejmują budowę infrastruktury podziemnej oraz pozyskanie finansowania dla projektu.

W latach 2026-2030 KGHM zakłada utrzymanie średniorocznej produkcji miedzi na poziomie ponad 730 tys. ton rocznie. Z tego około 590 mln ton pochodzić ma z Polski. Średnioroczna produkcja srebra sięgnie 1 290 ton rocznie.

4. Inwestycje w energetykę

KGHM planuje zwiększyć o minimum 50 proc. moce własnych źródeł energii elektrycznej w najbliższych pięciu latach. Oznacza to, że moce koncernu w energetyce mogą sięgnąć 220 MW. Nowe instalacje dotyczą elektrowni słonecznych, wiatrowych i magazynów energii. Koncern będzie ponadto kupować zeroemisyjną energię bezpośrednio od wytwórców. Docelowo KGHM chce pozyskiwać energię elektryczną i cieplną wyłącznie ze źródeł bezemisyjnych i niskoemisyjnych.

– Do 2028 r. opracujemy kompleksowy plan dekarbonizacji dla całej grupy kapitałowej. Celem jest neutralność klimatyczna do 2050 r. To decyzja biznesowa, a nie wizerunkowa. Tania energia staje się jednym z najważniejszych źródeł przewagi na rynku – podkreśla Remigiusz Paszkiewicz.