Kategoria artykułu: Biznes
Cztery punkty strategii, które zdecydują o przyszłości KGHM
KGHM w nowej strategii skupia się przede wszystkim na inwestycjach. Analizuje budowę kopalni polihalitu na Pomorzu i przygląda się aktywom do przejęcia na trzech kontynentach. Oto najciekawsze kierunki rozwoju miedziowego giganta.
06.07.2026, 20:22
W najbliższych latach KGHM zakłada utrzymanie średniorocznej produkcji miedzi, ale w planach ma też przejmowanie kolejnych zagranicznych aktywów. Fot. KGHM
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaka będzie nowa działalność wydobywcza KGHM w Polsce.
- W których krajach koncern rozgląda się za przejęciami.
- Na jakie źródła energii stawia miedziowy gigant.