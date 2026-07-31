Ceuta jak Lampedusa. Czy na południowej granicy Europy właśnie rodzi się nowy kryzys migracyjny?

Jeszcze kilka dni temu Ceuta była symbolem europejskiej obecności w Afryce. Dziś niewielka hiszpańska enklawa stała się miejscem największego od lat kryzysu migracyjnego na południowo-zachodniej granicy Unii Europejskiej. Według władz miasta do Ceuty przedostało się około 60 tys. migrantów – liczba odpowiadająca niemal 70 proc. jej mieszkańców. Nawet jeśli część z nich wróci do Maroka, skala wydarzeń wywołała polityczny wstrząs od Madrytu po Brukselę.

Hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych początkowo informowało o około 49 tys. osób, które przedostały się do Ceuty w ciągu doby. Informacja została później usunięta z komunikatu resortu, jednak kolejne wypowiedzi władz lokalnych i rządu wskazywały już na około 60 tys. migrantów, z czego – według Madrytu – około 25 tys. miało dobrowolnie wrócić do Maroka jeszcze w piątek. To liczby bez precedensu dla miasta liczącego niespełna 85 tys. mieszkańców.

Kolosalna fala migracji zalewająca ulice Ceuty wywołała gniew wielu urzędników w Hiszpanii. „To inwazja” – grzmiał Santiago Abascal, lider nacjonalistycznej partii Vox, wskazując na premiera Pedra Sáncheza jako „głównego inicjatora i winowajcę nowej fali migracyjnej”.

Kryzys większy niż Lampedusa?

Porównania do Lampedusy nasuwają się same. Włoska wyspa od lat była symbolem migracyjnej presji na Europę. Jednak eksperci zwracają uwagę, że hiszpańska Ceuta jest jeszcze bardziej wrażliwa politycznie.

To jedyna – obok Melilli – lądowa granica Unii Europejskiej z Afryką. Oznacza to, że każdy kryzys w Ceucie automatycznie staje się problemem całej Wspólnoty, a nie wyłącznie Hiszpanii.

Jednocześnie sytuacja różni się od tej na Lampedusie. Ceuta funkcjonuje w szczególnym reżimie Schengen. Migranci, którzy dostali się do enklawy, nie mogą automatycznie podróżować dalej do Hiszpanii kontynentalnej ani innych państw UE, ponieważ obowiązują dodatkowe kontrole dokumentów przy opuszczaniu miasta. To oznacza, że polityczne hasła o tzw. zalaniu Europy nie odpowiadają obecnym regulacjom prawnym.

Skąd nagle dziesiątki tysięcy ludzi?

Premier Hiszpanii Pedro Sánchez nie oskarżył bezpośrednio Maroka o zorganizowanie kryzysu. Nazwał jednak wydarzenia „naruszeniem integralności terytorialnej Hiszpanii” i wskazał na działalność siatek przemytniczych.

Według Madrytu przemytnicy wykorzystali niedawny wyrok hiszpańskiego Sądu Najwyższego dotyczący migrantów przypływających do Ceuty drogą morską. W mediach społecznościowych błyskawicznie rozeszła się plotka, że każdy, kto dopłynie do hiszpańskiej enklawy, będzie mógł pozostać w Europie. Hiszpański rząd twierdzi, że była to świadoma dezinformacja wykorzystywana przez mafie zajmujące się przemytem ludzi. To jednak tylko część wyjaśnienia.

Maroko i Hiszpania. Spór starszy niż Unia Europejska

Ceuta pozostaje hiszpańska od XVI w. Rabat nigdy nie pogodził się jednak z utratą miasta i do dziś uważa zarówno Ceutę, jak i Melillę za terytoria okupowane.

Od lat eksperci z think tanku CIDOB (Centrum Spraw Międzynarodowych w Barcelonie) i Real Instituto Elcano wskazują, że migracja stała się jednym z instrumentów nacisku wykorzystywanych przez Maroko wobec Hiszpanii i Brukseli. Najbardziej spektakularnym przykładem był kryzys z 2021 r., kiedy po pogorszeniu relacji dyplomatycznych związanych z Saharą Zachodnią marokańskie służby praktycznie przestały kontrolować granicę, umożliwiając przedostanie się do Ceuty około 8 tys. osób w ciągu dwóch dni.

Po tym kryzysie Madryt poparł marokański plan autonomii Sahary Zachodniej, a relacje obu państw uległy wyraźnej poprawie. Obecnie zarówno Hiszpania, jak i Komisja Europejska unikają oskarżania Rabatu o celową instrumentalizację migracji. Bruksela podkreśla natomiast konieczność dalszej współpracy z Marokiem, które pozostaje jednym z najważniejszych partnerów UE w ograniczaniu nielegalnej migracji.

Bruksela reaguje

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nazwała obrazy z Ceuty „nieakceptowalnymi” i zapowiedziała dodatkowe wsparcie dla Hiszpanii.

Komisarz ds. migracji Magnus Brunner pozostaje w stałym kontakcie z Madrytem. Komisja rozważa zwiększenie obecności Fronteksu, a także uruchomienie dodatkowego wsparcia finansowego dla ochrony granicy z Marokiem. Agencja ds. granic z siedzibą w Warszawie monitoruje Ceutę i statki przypływające do jej granic oraz śledzi sytuację dzięki flocie wypożyczonych samolotów i dronów. Piątek był gorącym dniem dla Agencji, która stara się reagować na bieżąco na zmieniającą się sytuację w regionie.

Francja również potraktowała sytuację jako zagrożenie dla całej strefy Schengen. Prezydent Emmanuel Macron polecił wzmocnienie kontroli na granicy z Hiszpanią, a minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez uruchomił Siły Szybkiej Interwencji Granicznej (FFIR) – specjalny mechanizm pozwalający w krótkim czasie skierować na granice policję, żandarmerię, służby celne oraz wojsko. Francuski MSZ przypomniał jednocześnie, że „granice Hiszpanii są także granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej”.

Włochy chcą zawieszenia Hiszpanii w Schengen

Kryzys błyskawicznie stał się również bronią w europejskiej walce politycznej. Premier Włoch Giorgia Meloni wezwała do rozważenia zawieszenia Hiszpanii w strefie Schengen, argumentując, że Madryt nie chroni właściwie zewnętrznej granicy UE. Podobne stanowisko zajęli politycy prawicy we Francji, Finlandii i Danii. Jordan Bardella oraz Marine Le Pen uznali wydarzenia w Ceucie za dowód fiaska dotychczasowej polityki migracyjnej Europy.

Warto jednak oddzielić polityczne deklaracje od prawa unijnego. Nie pojawiły się wiarygodne propozycje wyrzucenia Hiszpanii z Unii Europejskiej. Debata dotyczy wyłącznie ewentualnego ograniczenia uczestnictwa Hiszpanii w systemie Schengen – rozwiązania, które samo w sobie budzi poważne wątpliwości prawne.

Frontex: presja maleje, ale nie wszędzie

Paradoks polega na tym, że kryzys w Ceucie wybuchł w momencie, gdy statystyki Fronteksu pokazywały wyraźny spadek nielegalnej migracji do Unii. Według danych za pierwsze półrocze 2026 r. liczba nielegalnych przekroczeń granic UE spadła o 37 proc., do około 49 tys. przypadków. Jedynym dużym szlakiem, na którym odnotowano wzrost, pozostaje jednak szlak zachodniośródziemnomorski, obejmujący Hiszpanię. Frontex wskazuje, że coraz większą rolę odgrywa na nim Algieria jako kraj wypłynięć, podczas gdy tradycyjne szlaki są coraz skuteczniej blokowane.

Jeszcze przed obecnym kryzysem hiszpańskie MSW informowało, że liczba lądowych przekroczeń granicy w Ceucie wzrosła od początku roku o około 150-164 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r.

Eksperci European Policy Centre, Migration Policy Institute, German Marshall Fund, CIDOB i Real Instituto Elcano od lat podkreślają, że sama rozbudowa płotów granicznych nie rozwiązuje problemu całej migracji w UE, a jedynie uszczelnia granice miejscowo. Każde uszczelnienie jednego szlaku powoduje przesunięcie ruchu na kolejne trasy, a państwa tranzytowe – od Turcji po Maroko – zyskują coraz większy wpływ na europejską politykę.

Ceuta pokazuje jeszcze coś więcej. Nawet jeśli większość migrantów opuści enklawę (choć na razie wielu przedostaje się dalej), sam obraz dziesiątek tysięcy ludzi szturmujących granicę, wystarczy, aby wywołać polityczne turbulencje w całej Europie.

Francuski polityk Bruno Retailleau, przewodniczący Partii Republikańskiej i kandydat na prezydenta potępił „czynnik przyciągający” stworzony przez Hiszpanię i wezwał do uznania Hiszpanii za „wyrzutka wśród narodów europejskich”. „Wszystko, co ujawniają te zdjęcia, jest dramatyczne dla migrantów i lokalnej ludności, która zostanie przytłoczona, dla społecznej i cywilizacyjnej przyszłości naszego kontynentu” – podkreślił Retailleau na platformie X. Z kolei mer Cannes David Lisnard wezwał do przeglądu „traktatów międzynarodowych” i „zmian w nieodpowiedzialnych rządach”, a europosłanka z ramienia Rekonkwisty Sarah Knafo zaapelowała o „jasne postawienie sprawy migrantom: jeśli przekroczycie nasze granice nielegalnie, uznamy, że naruszyliście nasze prawo. Nie będziecie mieli prawa do niczego. Żadnej pomocy społecznej, żadnej opieki medycznej, żadnego mieszkania. Nic. Tylko bilet powrotny do domu”.

Dlatego prawdziwym zagrożeniem nie jest wyłącznie liczba osób, które dotarły do Ceuty. Znacznie większym wyzwaniem dla UE może okazać się utrata zaufania do zdolności Wspólnoty do ochrony własnych granic. To właśnie taki kryzys – bardziej polityczny niż demograficzny – od lat napędza wzrost poparcia w Europie dla ugrupowań domagających się radykalnego ograniczenia migracji. Ceuta może stać się dla Europy tym, czym przed trzema laty była Lampedusa: symbolem, który zmienia debatę znacznie silniej niż same statystyki.