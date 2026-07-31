Kategoria artykułu: Świat
Ceuta jak Lampedusa. Czy na południowej granicy Europy właśnie rodzi się nowy kryzys migracyjny?
W ciągu 48 godzin 60 tys. osób przybyło do hiszpańskiej Ceuty z Maroka drogą morską lub lądową. Zdjęcia tłumów na zatłoczonych brzegach wstrząsnęły europejską opinią publiczną. Stało się to zaledwie kilka godzin po krążącej w internecie plotce o otwarciu granicy przez Hiszpanię.
31.07.2026, 18:20
W ciągu 48 godzin do hiszpańskiej enklawy przybyło około 60 tys. migrantów. W mieście panuje chaos. Fot. Gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Maroko kwestionuj władze Hiszpanii nad Ceutą.
- Dlaczego do hiszpańskiej enklawy przybyło nagle tylu migrantów.
- Jak Europa reaguje na nową falę migracji do UE.