Kategoria artykułu: Finanse osobiste
Chcemy inwestować, ale w praktyce często to odkładamy. Czas na inwestycyjne postanowienie noworoczne
Prawie połowa Polaków deklaruje, że w ogóle nie inwestuje. Najczęstsze wytłumaczenia to brak pieniędzy oraz strach przed ich utratą. Co ciekawe, to samo ryzyko w przypadku nieruchomości jesteśmy już w stanie zaakceptować. Gdzie jest klucz do rozwiązania tej zagadki?
– Inwestowanie nie jest dla odważnych. Jest dla konsekwentnych – przekonuje Kamil Szymański, country manager Trade Republic w Polsce. Fot. J. Kuźmiński, XYZ.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Polacy chętnie akceptują ryzyko na rynku nieruchomości, a jednocześnie paraliżuje ich lęk przed inwestowaniem na giełdzie.
- Jakie podejście do inwestowania może sprawdzić się u osób stawiających pierwsze kroki na rynku.
- Jakie cztery elementy są niezbędne do skutecznego inwestowania