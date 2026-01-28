Kategoria artykułu: Finanse osobiste
Hossa w pełni, a my wciąż pełni obaw. Czy to moment, by pieniądze zaczęły pracować?
Tuzy światowych finansów przedstawiły swoje prognozy na 2026 r. Przewidują dalszy szał na AI oraz korzystne dla akcji – politykę monetarną i inwestycje rządowe. Mają świadomość ryzyka, wynikającego z trudnej sytuacji geopolitycznej i wysokich wycen. Przekonują jednak, że gra jest warta świeczki. Ale czy tym razem uda im się przekonać sceptycznych polskich drobnych inwestorów? Ruszamy z nową odsłoną cyklu „W co inwestować”.
Głównymi czynnikami powstrzymującymi Polaków przed wejściem na rynek są subiektywne odczucie braku pieniędzy oraz brak akceptacji dla jakiegokolwiek ryzyka inwestycyjnego. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie perspektywy inwestycyjne roztaczają analitycy najważniejszych instytucji finansowych?
- Co jest główną barierą psychologiczną powstrzymującą Polaków przed inwestowaniem?
- W jaki sposób nowoczesne technologie obalają mit o konieczności posiadania dużego kapitału dla osób chcących inwestować?