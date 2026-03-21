Chiński wywiad promuje kinowy hit. Ma wzmacniać bezpieczeństwo
Chiński thriller szpiegowski o międzynarodowym tytule „Scare Out” zajął drugie miejsce na liście najbardziej kasowych filmów w czasie obchodów lunarnego nowego roku. To zarazem pierwsza kinowa produkcja, która powstała pod bezpośrednim nadzorem państwowego wywiadu. Co ten fakt mówi o kinie za Wielkim Murem – i o samych Chinach?
21.03.2026, 07:45
Widzowie w Szanghaju przed seansem filmu "Scare Out". Fot. CFOTO/Future Publishing / Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak bardzo popularne są wątki szpiegowskie i patriotyczne w chińskiej kinematografii i czy takie kino faktycznie cieszy się sympatią widzów, czy jest to odgórnie napędzany fenomen.
- Dlaczego chińskie służby otwarcie promują produkcję kinową o szpiegach.
- Jak system państwowej cenzury nakłania do współpracy wybitnych reżyserów.