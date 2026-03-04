Kategoria artykułu: Świat
Cieśnina Ormuz sparaliżowana. Kryzys energetyczny uderza w Azję i globalne łańcuchy dostaw
Kluczowy szlak globalnego handlu energią – od 2 marca pozostaje de facto zamknięty. Ponad 150 tankowców utknęło po obu stronach cieśniny, żegluga komercyjna została wstrzymana, a ceny ropy i LNG wystrzeliły. Najsilniej kryzys odczuwa Azja, przez którą przepływa nawet 80 proc. ropy transportowanej przez Ormuz. Kryzys energetyczny szybko przeradza się w logistyczny.
Statek towarowy podczas załadunku kontenerów w chińskim porcie w Qingdao. Setki tysięcy kontenerów z chińską elektroniką i bateriami utknęło na Bliskim Wschodzie po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran. Fot. CFOTO/Future Publishing / Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Cieśnina Ormuz i Morze Czerwone to dwa kluczowe wąskie gardła światowego handlu oraz jak zmieniła się ich sytuacja po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran.
- Jak kryzys uderza w Chiny, Japonię, Koreę Południową i Indie – oraz dlaczego właśnie te gospodarki są najbardziej narażone.
- Jakie są krótko- i długofalowe konsekwencje dla handlu Europa–Azja oraz dla globalnych łańcuchów dostaw.