Cisco powiększa centrum B+R w Krakowie. Inwestycja przekroczy 200 mln zł
Amerykański koncern technologiczny Cisco rozwija swoje centrum badawczo-rozwojowe w Krakowie. W ramach inwestycji wartej ponad 200 mln zł powstanie nowoczesne centrum danych, które ma wzmocnić pozycję miasta jako jednego z kluczowych punktów operacyjnych firmy w regionie EMEA. Projekt otrzymał wsparcie rządowe w formie grantu.
29.01.2026, 04:50
– Rozbudowa pozwoli zwiększyć skalę wsparcia dla złożonych środowisk klientów, walidować nowe rozwiązania, symulować rzeczywiste architektury oraz jeszcze szybciej wdrażać innowacje – uważa Jacek Przybylski, dyrektor Cisco Kraków. Fot. materiały prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polega inwestycja Cisco w Krakowie.
- Czy w związku z projektem firma zwiększy powierzchnię biurową.
- Jak polski rząd wspiera inwestycje firmy od 2013 r.