Biznes

Cisco powiększa centrum B+R w Krakowie. Inwestycja przekroczy 200 mln zł

Amerykański koncern technologiczny Cisco rozwija swoje centrum badawczo-rozwojowe w Krakowie. W ramach inwestycji wartej ponad 200 mln zł powstanie nowoczesne centrum danych, które ma wzmocnić pozycję miasta jako jednego z kluczowych punktów operacyjnych firmy w regionie EMEA. Projekt otrzymał wsparcie rządowe w formie grantu.

29.01.2026, 04:50
Jacek Przybylski, dyrektor Cisco Kraków
– Rozbudowa pozwoli zwiększyć skalę wsparcia dla złożonych środowisk klientów, walidować nowe rozwiązania, symulować rzeczywiste architektury oraz jeszcze szybciej wdrażać innowacje – uważa Jacek Przybylski, dyrektor Cisco Kraków. Fot. materiały prasowe

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Na czym polega inwestycja Cisco w Krakowie.
  2. Czy w związku z projektem firma zwiększy powierzchnię biurową.
  3. Jak polski rząd wspiera inwestycje firmy od 2013 r.
Krakowskie centrum badawczo-rozwojowe Cisco Systems Poland zostanie rozbudowane. W grudniu 2025 r. firma otrzymała rządowy grant na realizację projektu. Łączna wartość wsparcia wynosi 21,494 mln zł. Pierwsza transza – niemal 3,5 mln zł – została wypłacona w ubiegłym roku. W bieżącym roku będzie to 11,7 mln zł, w kolejnym 3,7 mln zł, a w 2029 r. – 2,6 mln zł (w 2028 r. nie przewidziano wypłaty środków).

Cisco deklaruje inwestycję o wartości 204,7 mln zł oraz utworzenie 10 nowych etatów przy jednoczesnym utrzymaniu 2248 miejsc pracy. Firma zapowiada także współpracę ze szkołami wyższymi, na którą przeznaczy co najmniej 15 proc. wartości grantu, czyli ok. 3,2 mln zł.

– Zbudujemy nowoczesne centrum danych, wyposażone w zaawansowaną infrastrukturę laboratoryjną, rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji oraz technologie wspierające zrównoważony rozwój. Inwestycja pozwoli stworzyć w Krakowie zaawansowany hub badawczo-rozwojowy, który stanie się kluczowym elementem konsolidującym i skalującym operacje Cisco w regionie EMEA – mówi Jacek Przybylski, dyrektor Cisco Kraków.

Rozwój, walidacja, symulacja, testowanie

Centrum ma rozwijać nowe obszary działalności.

– Należą do nich rozwój i walidacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych, symulacja i testowanie złożonych architektur w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, wsparcie zaawansowanych środowisk klientów, przyspieszanie innowacji, wykorzystanie technologii AI oraz wdrażanie rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi – wylicza Jacek Przybylski.

Obecnie krakowskie centrum świadczy usługi technologiczne i biznesowe dla klientów oraz partnerów na całym świecie. Jest największą lokalizacją Cisco w Europie i głównym centrum Customer Experience w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Około 30 proc. zespołu stanowią inżynierowie pracujący przy rozwoju produktów i rozwiązań firmy.

– Rozbudowa pozwoli zwiększyć skalę wsparcia dla złożonych środowisk klientów, umożliwi testowanie nowych rozwiązań, symulowanie rzeczywistych architektur oraz szybsze wdrażanie innowacji – podkreśla szef krakowskiego centrum.

Jak rośnie centrum Cisco

10 nowych miejsc pracy, które firma deklaruje w umowie, dotyczy wyłącznie nowego projektu. Wynagrodzenia stanowią niewielką część całej inwestycji.

– Nasze krakowskie centrum – niezależnie od inwestycji w rozbudowę R&D – stale się rozwija i tworzy zaawansowane miejsca pracy, zarówno techniczne, jak i biznesowe – zaznacza Jacek Przybylski.

Firma działa obecnie w dwóch biurowcach: Cisco Kraków przy ul. Powstańców Wielkopolskich oraz Cisco Splunk przy ul. Pawiej.

– Drugie biuro stało się częścią Cisco po przejęciu firmy Splunk. Planujemy w najbliższym czasie powiększyć je o kolejną przestrzeń w związku z dynamicznym rozwojem w Krakowie – mówi szef centrum.

To nie pierwszy raz, gdy Cisco korzysta z pomocy publicznej. W latach 2013–2016 firma otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na utworzenie krakowskiego centrum oraz pokrycie kosztów nowych miejsc pracy. Wsparcie wyniosło łącznie 17 mln zł. Dodatkowo w tym samym okresie spółka otrzymała 3 mln zł z programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki.

Jak rośnie sektor usług biznesowych

– Inwestycja Cisco w krakowskie centrum badawczo-rozwojowe dobrze pokazuje, w jakim kierunku zmierza sektor usług biznesowych w Polsce. Przechodzimy od wzrostu opartego na skali zatrudnienia do budowania przewagi konkurencyjnej poprzez zaawansowanie procesów i wysoką wartość dodaną – mówi Mariusz Mulas, wiceprezes ABSL ds. analiz biznesowych.

W sektorze pracuje obecnie 488,7 tys. osób, a jego udział w PKB Polski wynosi 5,7 proc.

– Kluczowym miernikiem rozwoju sektora staje się dziś jakość i efektywność, a nie wyłącznie liczba etatów. W latach 2021–2023 wartość dodana brutto wzrosła o 46 proc., podczas gdy zatrudnienie zwiększyło się o 22 proc. Oznacza to, że wartość generowana przez sektor rośnie dwukrotnie szybciej niż liczba pracowników – podkreśla Mariusz Mulas.

Jak dodaje, produktywność mierzona wartością eksportu na pracownika wzrosła do 64,3 tys. dolarów w 2024 r. Prognozy na 2025 r. wskazują na dalszy wzrost.

Usługi wiedzochłonne stanowią już niemal 60 proc. wszystkich procesów realizowanych w centrach usług. Role typu mid-office, wymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji analitycznych, odpowiadają za ponad 54 proc. stanowisk. Udział prostych prac administracyjnych spadł w ciągu pięciu lat o ponad 10 punktów procentowych.

– Transformacja sektora sprawia, że polskie centra nie tylko wdrażają nowe technologie, ale coraz częściej je współtworzą. Branża przygotowuje się na wejście pokolenia „AI natives”, dla którego generatywna sztuczna inteligencja będzie naturalnym narzędziem pracy – podsumowuje wiceprezes ABSL.

Główne wnioski

  1. Cisco Systems Poland podpisało umowę na grant rządowy. Firma zainwestuje 204,7 mln zł w rozwój centrum badawczo-rozwojowego, a grant, którego część otrzymała już w ubiegłym roku, sięgnie niemal 21,5 mln zł. – Zbudujemy nowoczesne centrum danych, które będzie wyposażone w zaawansowaną infrastrukturę laboratoryjną, możliwości związane ze sztuczną inteligencją oraz rozwiązania sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi. Ta inwestycja pozwoli stworzyć w Krakowie zaawansowany hub badawczo-rozwojowy. Stanie się on kluczowym elementem konsolidującym i skalującym operacje Cisco w regionie EMEA – mówi Jacek Przybylski, dyrektor Cisco Kraków.
  2. To drugi grant z rządowego programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki, który otrzymała amerykańska firma. Pierwszy, w latach 2013-2016, wsparł utworzenie centrum firmy w Krakowie. Dziś zatrudnia ono ponad 2,2 tys. osób i jest największą lokalizacją Cisco w Europie oraz głównym centrum usług Customer Experience (CX) w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Około 30 proc. zespołu stanowią inżynierowie zaangażowani w rozwój produktów i rozwiązań Cisco.
  3. W sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce pracuje dziś 488,7 tys. osób, a sektor odpowiada za 5,7 proc. PKB Polski. Według Mariusza Mulasa, wiceprezesa branżowej organizacji ABSL ds. analiz biznesowych, inwestycja Cisco potwierdza obserwowany trend. Rośnie wartość dodana sektora, która w latach 2021–2023 zwiększyła się o 46 proc. Przybywa również usług wiedzochłonnych, które stanowią niemal 60 proc. wszystkich procesów realizowanych w centrach usług w Polsce.