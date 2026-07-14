Kategoria artykułu: Biznes
CISO pod presją regulacyjną. „Odpowiedzialność nie idzie w parze z wpływem na decyzje biznesowe”
Kiedyś specjalista techniczny, dziś osoba odgrywająca strategiczną rolę w organizacji, łącząca kompetencje prawnika, menedżera i eksperta od technologii. Rola dyrektorów ds. bezpieczeństwa informacji ewoluuje, a sami menedżerowie mówią o nadmiarze obowiązków i rosnącej presji regulacyjnej.
14.07.2026, 05:15
Liczba firm zatrudniających CISO wzrosła dwukrotnie w ciągu ostatniego roku. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zmienia się rola CISO, czyli dyrektora ds. bezpieczeństwa informacji – od specjalisty technicznego do strategicznego partnera zarządu.
- Jak menedżerowie radzą sobie z presją regulacyjną związaną z wdrażaniem NIS2, DORA, DSA i AI Act.
- Jakie nowe kompetencje zyskują na znaczeniu na rynku pracy w związku z rosnącą skalą cyberzagrożeń.