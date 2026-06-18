Kategoria artykułu: Biznes
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Citi Handlowy: Wspieranie biznesu to nasz priorytet. „W Polsce robimy to już 150 lat”
Citi Handlowy to najbardziej globalny bank w Polsce. Chcemy pomagać polskim firmom w nawiązywaniu kontraktów zagranicznych, ale też być bankiem pierwszego wyboru dla inwestorów z zagranicy – mówi Sebastian Perczak, członek zarządu banku odpowiedzialny za usługi.
– Jesteśmy gotowi wspierać polskich przedsiębiorców, także w ekspansji zagranicznej – mówi Sebastian Perczak, członek zarządu banku Citi Handlowy odpowiedzialny za usługi.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy banki są gotowe finansować inwestycje w obszarach kluczowych dla rozwoju Polski, takich jak zbrojenia, transformacja energetyczna czy AI.
- Czy finansowanie zewnętrzne inwestycji jest dzisiaj wygodą, czy wręcz koniecznością.
- Co dla klientów korporacyjnych oznacza finalizacja sprzedaży bankowości detalicznej przez Citi Handlowy.