Citi Handlowy: Wspieranie biznesu to nasz priorytet. „W Polsce robimy to już 150 lat”

Sebastian Perczak, członek zarządu banku Citi Handlowy odpowiedzialny za usługi, był gościem studia XYZ podczas XVI Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. To jedno z kluczowych wydarzeń dla sektora finansowego w naszej części kontynentu.

W rozmowie z XYZ członek zarządu w Citi Handlowy podkreśla, że polska gospodarka stoi dziś przed ogromną szansą rozwojową. Potrzebuje jednak inwestycji w kluczowych obszarach, takich jak zbrojenia, transformacja energetyczna czy AI. Na szczęście Polska ma potencjał, by zwiększyć niski (w porównaniu z Zachodem) poziom inwestycji, a banki – w tym Citi Handlowy – są gotowe je finansować.

– Liczę, że będziemy odchodzić od wzrostu gospodarczego napędzanego przede wszystkim konsumpcją i przejdziemy do wzrostu stymulowanego inwestycjami. Jesteśmy gotowi wspierać polskich przedsiębiorców, także w ekspansji zagranicznej – dodaje Sebastian Perczak.

Nasz rozmówca podkreśla, że finansowanie zewnętrzne inwestycji jest dzisiaj nie tylko wygodą, ale i koniecznością.

– Sięgnięcie po dług jest po prostu tańsze. Na szczęście dostęp do finansowania nie jest dziś barierą. Wyzwaniem jest raczej profesjonalne zarządzanie projektami przez biznes – ocenia nasz rozmówca.

Sektory przyszłości – zielona transformacja i obronność

W najbliższych latach jednym z obszarów ogromnych inwestycji będzie niewątpliwie transformacja energetyczna.

– Sektor bankowy wykazuje duże zainteresowanie tymi projektami, jednak w przypadku tak wielkich, długofalowych i obarczonych ryzykiem inwestycji, jak chociażby budowa elektrowni atomowej, nie da się zapewnić finansowania klasycznym kredytem. Potrzebne jest także wsparcie państwa, współpraca z BGK, KUKE czy agencjami wsparcia eksportu – zauważa Sebastian Perczak.

Citi Handlowy widzi też duży potencjał dla polskich firm, jaki stwarza rozwijająca się branża obronna.

– Przykładem są polskie technologie dronowe, które sprawdzają się już nie tylko w laboratoriach, ale też na polu walki. Chcemy być bankiem, który pomoże inwestorom zagranicznym wejść do Polski i rozpocząć współpracę z polskimi przedsiębiorstwami sektora defence – twierdzi nasz rozmówca.

Sebastian Perczak dodaje, że Citi ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z firmami tej branży m.in. w Stanach Zjednoczonych.

– Współpracujemy też z firmami z Azji, m.in. koreańskimi. To, że możemy dziś korzystać z tych relacji, jest dla nas niewątpliwie istotną przewagą konkurencyjną – dodaje Sebastian Perczak.

Dobra wiadomość dla klientów korporacyjnych

Ponieważ Citi Handlowy sfinalizował sprzedaż bankowości detalicznej, zapytaliśmy Sebastiana Perczaka, co to oznacza dla klientów korporacyjnych. Członek zarządu banku Citi Handlowy podkreśla, że była to świadoma decyzja strategiczna, której celem jest pełna koncentracja na bankowości instytucjonalnej.

– Dla klientów korporacyjnych to dobra wiadomość, bo uwolniony kapitał finansowy, organizacyjny i ludzki może zostać skierowany na rozwój usług dla firm. Podobny ruch Citi wykonał wcześniej w Europie Zachodniej. Po wyjściu z bankowości detalicznej dynamicznie rośliśmy tam w segmencie średnich i dużych przedsiębiorstw – mówi Sebastian Perczak.

Podkreśla, że w Polsce proces przebiega nawet szybciej niż zakładano: Citi Handlowy już niemal wypełnił trzyletni plan odbudowy aktywów po sprzedaży detalu, notuje dwucyfrowy wzrost i wzmacnia pozycję w obsłudze klientów instytucjonalnych. Wyniki za 2025 rok i pierwszy kwartał br. potwierdzają, że bank skutecznie realizuje strategię skoncentrowaną na segmencie korporacyjnym.

Sebastian Perczak podkreśla, że troska o klienta biznesowego wiąże się dla Banku Handlowego, z którego wywodzi się Citi Handlowy, z ponad 155-letnią tradycją. Jest to bowiem najstarszy bank komercyjny w Polsce.

– Misja wspierania polskich przedsiębiorców towarzyszy mu od momentu założenia w 1870 r. przez Leopolda Kronenberga. Finansowaliśmy już budowę Kolei Wiedeńskiej, więc tradycja ta jest mocno wpisana w naszą kulturę organizacyjną – dodaje Sebastian Perczak.

Główne wnioski Polska gospodarka stoi dziś przed ogromną szansą rozwojową. Potrzebuje jednak inwestycji w kluczowych obszarach, takich jak zbrojenia, transformacja energetyczna czy AI. Jak mówi Sebastian Perczak, członek zarządu banku, sprzedaż bankowości detalicznej była świadomą decyzją strategiczną banku Citi Handlowy. Jej celem jest pełna koncentracja na bankowości instytucjonalnej. Według naszego rozmówcy to dobra wiadomość dla klientów korporacyjnych. Uwolniony kapitał finansowy, organizacyjny i ludzki może teraz bowiem zostać skierowany na rozwój usług dla firm.

Artykuł powstał na zlecenie Citi Handlowy.