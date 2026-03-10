Kategoria artykułu: Biznes
Cła Trumpa nie zatrzymują globalizacji. Europa w czołówce, Polska ma co nadrabiać
Systematycznie malejący handel między USA a Chinami, światowe zawirowania geopolityczne oraz wojny – wiele czynników przemawia za słabnącym znaczeniem globalnych połączeń. Wbrew temu utrzymują się one na rekordowym poziomie.
10.03.2026, 04:00
Choć wymiana handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami się kurczy, to międzynarodowe przepływy w skali świata rosną. Globalizacja postępuje na prawie każdym polu. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zmienia się poziom globalizacji według DHL Global Connectedness Report.
- Na jakie trendy wskazują autorzy raportu.
- Jak pod względem globalizacji wypada Polska na tle Europy i świata.