Kategoria artykułu: Technologia
Co dalej ze Startup Poland? Fundacja odcięła się od big techów, ale niełatwo o wsparcie rynku
Finansowanie organizacji reprezentującej rodzimy ekosystem startupowy i VC przez big techy oraz korporacje zaczęło ograniczać jej niezależność. Czy polski rynek jest jednak gotowy, by utrzymywać własną reprezentację? Najbliższe miesiące pokażą, czy Startup Poland znajdzie inny model finansowania.
06.08.2026, 05:30
Borys Musielak, zarządzający SMOK Ventures i współzałożyciel Startup Poland, twierdzi, że przyszłość fundacji zależy od znalezienia trwałego modelu finansowania i poparcia ekosystemu. Fot. zdjęcie z archiwum Borysa Musielaka
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego fundacja Startup Poland po ponad 10 latach działalności znalazła się na zakręcie i od czego zależy jej dalszy los.
- Jaki model finansowania może zastąpić dotychczasowy.
- Czy polski ekosystem startupowy potrzebuje organizacji reprezentującej jego interesy.