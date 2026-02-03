Nowy zarząd Startup Poland: niezależność od big techów i wsparcie polskich startupów

Fundacja Startup Poland na rynku funkcjonuje od 2015 r. W założeniu jest głosem i reprezentantem rodzimego ekosystemu startupowego. Dziś ze strony organizacji płynie deklaracja powrotu do korzeni. Taką strategię działania obrała Anna Mazurek, która na stanowisku prezesa fundacji właśnie zastąpiła Tomasza Snażyka (prezes AI Chamber).

Anna Mazurek współpracowała już z fundacją w roli lidera społeczności (head of community). Wsparcie dla niej zadeklarowali przedstawiciele startupów i sektora venture capital. Do rady fundacji dołączają: Aleksandra Pędraszewska (prowadzi fundusz Vastpoint; wcześniej związana z VividQ, ElevenLabs), inwestor i przedsiębiorca Andrzej Targosz (Bitspiration VC, Eventory), Paulina Muszyńska (zarządzająca Startup Wrocław), Zbigniew Woźnowski (prezes Reality Games). Będą współpracować także ze współzałożycielami Startup Poland: Borysem Musielakiem (partner w SMOK Ventures) i Pawłem Harajdą (założyciel Więcej Niż Jeziora).

– Kompletny, dojrzały ekosystem pozwoli Polsce stać się technologicznym liderem regionu, a nie tylko podwykonawcą. Będziemy pracować nad wzmocnieniem roli startupów, już w pierwszych, najtrudniejszych etapach ich aktywności na rynku. Polsce, ale także całej Europie, grozi obecnie odpływ talentów technologicznych. Chcielibyśmy, aby przedsiębiorcy mieli w Polsce warunki do startu i do rozwoju. Kluczowe m.in. są kwestie legislacyjne, wypracowanie standardów rynkowych. Obecnie nakreślamy agendę działania Startup Poland na najbliższe miesiące – mówi Anna Mazurek.

Uproszczenia formalno-prawne dla biznesu

Reprezentanci Startup Poland deklarują gotowość do współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców i inwestorów venture capital oraz zarządami dużych polskich spółek technologicznych. Chcą inicjować i angażowania się w inicjatywy branżowe.

Startup Poland skoncentruje się m.in. takich projektach jak:

Inwestuj podatkiem ( PL-SEIS ). Integracja inwestorów i aniołów biznesu, aktywizacja kapitału prywatnego w najwcześniejszych w rundach inwestycyjnych ( pre-seed i seed ); mechanizm ulgi podatkowej za ryzyko; ulga na wejściu – odliczenie 30–50 proc. wartości inwestycji od podatku PIT (lub CIT dla inwestorów profesjonalnych); premia za cierpliwość, czyli zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych przy wyjściu z inwestycji po minimum trzech latach; mechanizmy wykluczające nadużycia

). Integracja inwestorów i aniołów biznesu, aktywizacja kapitału prywatnego w najwcześniejszych w rundach inwestycyjnych ( i ); mechanizm ulgi podatkowej za ryzyko; ulga na wejściu – odliczenie 30–50 proc. wartości inwestycji od podatku PIT (lub CIT dla inwestorów profesjonalnych); premia za cierpliwość, czyli zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych przy wyjściu z inwestycji po minimum trzech latach; mechanizmy wykluczające nadużycia PL-SAFE . Jak czytamy w komunikacie, to „odpowiedź na drogie i chaotyczne transakcje na wczesnym etapie, które obecnie opierają się na indywidualnie negocjowanych umowach długu konwertowalnego”; usankcjonowanie polskiego standardu umowy finansowania na wzór Estonian SAFE ; skrócenie czasu zamykania rund seed z obecnych 8-12 do 2-4 tygodni i obniżenie kosztów prawnych transakcji.

Jak czytamy w komunikacie, to „odpowiedź na drogie i chaotyczne transakcje na wczesnym etapie, które obecnie opierają się na indywidualnie negocjowanych umowach długu konwertowalnego”; usankcjonowanie polskiego standardu umowy finansowania na wzór ; skrócenie czasu zamykania rund z obecnych 8-12 do 2-4 tygodni i obniżenie kosztów prawnych transakcji. Wsparcie ekspansji zagranicznej. Wypracowanie zoptymalizowanych, elastycznych zasad przydzielania dotacji na udział w targach zagranicznych; promocja Polski jako hubu technologicznego; wsparcie dla europejskiej inicjatywy EU-INC .

Uniezależnienie działań od globalnych big techów

Borys Musielak także wskazuje na powrót do źródeł Startup Poland – fundacji jako oddolnego ruchu w myśl idei przedsiębiorcy dla przedsiębiorców.

– Mamy jeden cel: usunąć bariery, które hamują polskie startupy. Chcemy go osiągnąć przy wsparciu lokalnych liderów. Chodzi o założycieli polskich spółek, inwestorów i członków społeczności, a nie zagranicznych big techów – podkreśla Borys Musielak.

Na potrzebę zwiększenie niezalezności sektora i samej fundacji wskazują także inni przedstawiciele Startup Poland.

– Jeśli chcemy tworzyć w Polsce nowoczesny ekosystem startupowy, w prace fundacji zaangażowani powinni być przede wszystkim polscy przedsiębiorcy, innowatorzy i inwestorzy. Również finansowo. Doceniamy wsparcie firm takich jak Google w inicjalnym okrese tworzenia fundacji. Wierzymy jednak, że polski ekosystem innowacji jest w 2026 r. na tyle silny, że Startup Poland może i powinno działać niezależnie od big techów i skupić się na prawdziwej reprezentacji interesów polskich przedsiębiorców technologicznych. Aby to osiągnąć, potrzebne będzie wsparcie Fundacji przez polskie scale-upy, fundusze venture capital oraz przedsiębiorców po udanych exitach. Budujemy organizację, która będzie reprezentować nasze interesy i skutecznie powalczy o usunięcie barier dla polskich startupów w walce o globalny rynek – dodaje Zbigniew Woźnowski, cytowany w komunikacie fundacji.