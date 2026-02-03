Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Nowy zarząd Startup Poland: niezależność od big techów i wsparcie polskich startupów
W fundacji, która ma stanowić głos społeczności startupowej, zmiany w zarządzie. Startup Poland chce lepszych warunków do rozwoju firm w Polsce i Europie. Ma lobbować na rzecz lokalnych przedsiębiorców, ale bez zaplecza od big techów.
03.02.2026, 09:01
Anna Mazurek, prezeska Fundacji Startup Poland, zapowiada powrót do korzeni i koncentrację na lokalnym ekosystemie innowacji. Fot. materiały prasowe Startup Poland
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co oznacza zapowiadany przez nowy zarząd Startup Poland powrót do korzeni. Jaką rolę ma w nim odegrać społeczność startupowa.
- Jakie konkretne zmiany legislacyjne i rynkowe chce wypracować Startup Poland, by ułatwić rozwój zwłaszcza startupów na najwcześniejszych etapach ich rozwoju.
- Dlaczego fundacja stawia na większą niezależność od globalnych big techów i kto ma być jej głównym zapleczem finansowym oraz merytorycznym.