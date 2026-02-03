Pilne
Nowy zarząd Startup Poland: niezależność od big techów i wsparcie polskich startupów

W fundacji, która ma stanowić głos społeczności startupowej, zmiany w zarządzie. Startup Poland chce lepszych warunków do rozwoju firm w Polsce i Europie. Ma lobbować na rzecz lokalnych przedsiębiorców, ale bez zaplecza od big techów.

03.02.2026, 09:01
Anna Mazurek, prezes Fundacji Startup Poland
Anna Mazurek, prezeska Fundacji Startup Poland, zapowiada powrót do korzeni i koncentrację na lokalnym ekosystemie innowacji. Fot. materiały prasowe Startup Poland

  1. Co oznacza zapowiadany przez nowy zarząd Startup Poland powrót do korzeni. Jaką rolę ma w nim odegrać społeczność startupowa.
  2. Jakie konkretne zmiany legislacyjne i rynkowe chce wypracować Startup Poland, by ułatwić rozwój zwłaszcza startupów na najwcześniejszych etapach ich rozwoju.
  3. Dlaczego fundacja stawia na większą niezależność od globalnych big techów i kto ma być jej głównym zapleczem finansowym oraz merytorycznym.
Fundacja Startup Poland na rynku funkcjonuje od 2015 r. W założeniu jest głosem i reprezentantem rodzimego ekosystemu startupowego. Dziś ze strony organizacji płynie deklaracja powrotu do korzeni. Taką strategię działania obrała Anna Mazurek, która na stanowisku prezesa fundacji właśnie zastąpiła Tomasza Snażyka (prezes AI Chamber).

Anna Mazurek współpracowała już z fundacją w roli lidera społeczności (head of community). Wsparcie dla niej zadeklarowali przedstawiciele startupów i sektora venture capital. Do rady fundacji dołączają: Aleksandra Pędraszewska (prowadzi fundusz Vastpoint; wcześniej związana z VividQ, ElevenLabs), inwestor i przedsiębiorca Andrzej Targosz (Bitspiration VC, Eventory), Paulina Muszyńska (zarządzająca Startup Wrocław), Zbigniew Woźnowski (prezes Reality Games). Będą współpracować także ze współzałożycielami Startup Poland: Borysem Musielakiem (partner w SMOK Ventures) i Pawłem Harajdą (założyciel  Więcej Niż Jeziora).

– Kompletny, dojrzały ekosystem pozwoli Polsce stać się technologicznym liderem regionu, a nie tylko podwykonawcą. Będziemy pracować nad wzmocnieniem roli startupów, już w pierwszych, najtrudniejszych etapach ich aktywności na rynku. Polsce, ale także całej Europie, grozi obecnie odpływ talentów technologicznych. Chcielibyśmy, aby przedsiębiorcy mieli w Polsce warunki do startu i do rozwoju. Kluczowe m.in. są kwestie legislacyjne, wypracowanie standardów rynkowych. Obecnie nakreślamy agendę działania Startup Poland na najbliższe miesiące – mówi Anna Mazurek.

Przeczytaj: Rynek VC łapie lekki oddech. Do startupów zaczął płynąć kapitałW 2025 r. wartość finansowania startupów – po wyłączeniu dwóch największych, wyraźnie odstających od rynku rund z udziałem ElevenLabs i Iceye – wzrosła o 28 proc. rok do roku. Kondycję rynku poprawił przede wszystkim napływ środków publicznych.

Uproszczenia formalno-prawne dla biznesu

Reprezentanci Startup Poland deklarują gotowość do współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców i inwestorów venture capital oraz zarządami dużych polskich spółek technologicznych. Chcą inicjować i angażowania się w inicjatywy branżowe.

Startup Poland skoncentruje się m.in. takich projektach jak:

  • Inwestuj podatkiem (PL-SEIS). Integracja inwestorów i aniołów biznesu, aktywizacja kapitału prywatnego w najwcześniejszych w rundach inwestycyjnych (pre-seed i seed); mechanizm ulgi podatkowej za ryzyko; ulga na wejściu – odliczenie 30–50 proc. wartości inwestycji od podatku PIT (lub CIT dla inwestorów profesjonalnych); premia za cierpliwość, czyli zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych przy wyjściu z inwestycji po minimum trzech latach; mechanizmy wykluczające nadużycia
  • PL-SAFE. Jak czytamy w komunikacie, to „odpowiedź na drogie i chaotyczne transakcje na wczesnym etapie, które obecnie opierają się na indywidualnie negocjowanych umowach długu konwertowalnego”; usankcjonowanie polskiego standardu umowy finansowania na wzór Estonian SAFE; skrócenie czasu zamykania rund seed z obecnych 8-12 do 2-4 tygodni i obniżenie kosztów prawnych transakcji.
  • Wsparcie ekspansji zagranicznej. Wypracowanie zoptymalizowanych, elastycznych zasad przydzielania dotacji na udział w targach zagranicznych; promocja Polski jako hubu technologicznego; wsparcie dla europejskiej inicjatywy EU-INC.
Przeczytaj: EU-INC może zmienić zasady gry dla startupów. Polacy wśród sygnatariuszy petycjiBez stworzenia przyjaznego dla startupów i inwestorów venture capital środowiska prawnego Europa nie ma szans stać się technologiczną potęgą. Obecnie to Stany Zjednoczone przyciągają jak magnes najbardziej innowacyjne spółki. Oddolna inicjatywa EU-INC pokazuje, jak bardzo europejscy przedsiębiorcy potrzebują szybkich i zdecydowanych zmian.

Uniezależnienie działań od globalnych big techów

Borys Musielak także wskazuje na powrót do źródeł Startup Poland – fundacji jako oddolnego ruchu w myśl idei przedsiębiorcy dla przedsiębiorców.

– Mamy jeden cel: usunąć bariery, które hamują polskie startupy. Chcemy go osiągnąć przy wsparciu lokalnych liderów. Chodzi o założycieli polskich spółek, inwestorów i członków społeczności, a nie zagranicznych big techów – podkreśla Borys Musielak.

Na potrzebę zwiększenie niezalezności sektora i samej fundacji wskazują także inni przedstawiciele Startup Poland.

Jeśli chcemy tworzyć w Polsce nowoczesny ekosystem startupowy, w prace fundacji zaangażowani powinni być przede wszystkim polscy przedsiębiorcy, innowatorzy i inwestorzy. Również finansowo. Doceniamy wsparcie firm takich jak Google w inicjalnym okrese tworzenia fundacji. Wierzymy jednak, że polski ekosystem innowacji jest w 2026 r. na tyle silny, że Startup Poland może i powinno działać niezależnie od big techów i skupić się na prawdziwej reprezentacji interesów polskich przedsiębiorców technologicznych. Aby to osiągnąć, potrzebne będzie wsparcie Fundacji przez polskie scale-upy, fundusze venture capital oraz przedsiębiorców po udanych exitach. Budujemy organizację, która będzie reprezentować nasze interesy i skutecznie powalczy o usunięcie barier dla polskich startupów w walce o globalny rynek – dodaje Zbigniew Woźnowski, cytowany w komunikacie fundacji.

Przeczytaj: Dużo rund, mało wyjść. Polskie fundusze venture capital mają problem z wypłatą zysków inwestoromW polskim ekosystemie startupowym nie brakuje inwestycji, rund finansowania i ambitnych zapowiedzi, ale prawdziwym testem dojrzałości rynku venture capital jest sprzedaż startupów. To ona pokazuje, czy kapitał zainwestowany w innowacyjne spółki rzeczywiście wraca do inwestorów – i z jakim zyskiem. Tymczasem liczba wyjść kapitałowych w Polsce wciąż jest niewielka.

Główne wnioski

  1. Zmiana zarządu Startup Poland oznacza nowy kierunek działania fundacji. Anna Mazurek deklaruje promocję i wzmacnianie roli startupów od najwcześniejszych etapów ich rozwoju. Zapowiada powrót do idei fundacji jako oddolnego ruchu przedsiębiorcy dla przedsiębiorców.
  2. Priorytetem fundacji są uproszczenia formalno-prawne i aktywizacja kapitału prywatnego. Startup Poland koncentruje się na projektach takich jak PL-SEIS i PL-SAFE. Ich celem jest ułatwienie inwestowania na etapie pre-seed i seed, obniżenie kosztów transakcji oraz skrócenie czasu zamykania rund finansowania. Istotnym obszarem działań pozostaje także wsparcie ekspansji zagranicznej polskich startupów.
  3. Fundacja dąży do większej niezależności od globalnych firm technologicznych. Przedstawiciele Startup Poland podkreślają potrzebę budowania ekosystemu opartego na zaangażowaniu polskich przedsiębiorców, inwestorów i scale-upów, również w wymiarze finansowym. Celem jest reprezentacja interesów krajowych startupów. To także usuwanie barier ograniczających ich konkurencyjność na globalnym rynku.