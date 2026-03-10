Kategoria artykułu: Biznes
Cosma: medyczną marihuanę mogłoby przyjmować 100 razy więcej pacjentów. „Lekarze się boją"
Rynek medycznej marihuany w Niemczech i Wielkiej Brytanii wart jest łącznie ok. 3 mld zł, a w Polsce to 360 mln zł. – Konopie mogłyby potencjalnie znaleźć zastosowanie nawet u 8 mln Polaków. Dziś korzysta z nich jedynie ok. 50-60 tys. pacjentów – mówi Łukasz Kręski, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej spółki Cosma.
10.03.2026, 05:15
Przemysław Lahuta, prezes Cosmy, i Łukasz Kręski, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej spółki, przyznają, że medyczna marihuana nadal bywa postrzegana negatywnie, mimo że jej potencjał uzależniający jest znacznie niższy niż w przypadku tytoniu, alkoholu czy niektórych leków i substancji psychoaktywnych. Fot. materiały prasowe Cosma
