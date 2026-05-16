Cudze chwalicie, swego nie znacie. 10 nieoczywistych miejsc w Polsce, które trzeba zobaczyć

Są w Polsce miejsca, w których był niemal każdy. Czasem po kilka razy. Zatłoczone ulice, sklepy z pamiątkami i kolejki do atrakcji turystycznych... To wszystko skutecznie potrafi „zabić” klimat zwiedzania.

Ale są też lokalizacje, o których mało kto słyszał. Dla miłośników przyrody znajdą się tam zapierające dech w piersiach dzieła natury, a dla fanów historii — opuszczone budowle z minionych epok. Oto subiektywny przegląd 10 nieoczywistych miejsc w Polsce, które trzeba zobaczyć.

Zamek w Besiekierach

Zamek w Besiekierach – a raczej jego ruiny – nie imponuje rozmiarem, ale zachwyca klimatem. Budowla znajduje się bowiem na wyspie otoczonej sztucznym stawem, a dostęp na nią zapewnia most zwodzony. Początki dziejów zamku są niejasne, jednak przyjmuje się, że powstał na przełomie XV i XVI wieku. Choć miał trzy piętra, do dziś zachowały się tylko mury sięgające do pierwszej kondygnacji, fragment domu pańskiego i jedna ze ścian wieży.

Fot. Xakar/Getty Images

Krzywy Las

Naukowcy nie są zgodni, co sprawiło, że kilkadziesiąt sosen w Nowym Czarnowie jest wykrzywionych pod kątem 90 stopni. Najpopularniejsza teoria głosi, że Krzywy Las powstał przez zamierzone wyginanie drzew przez ludzi w celu pozyskania wygiętych elementów drewnianych do celów stolarskich. Inna – że główne pnie młodych drzewek były wycinane i sprzedawane jako choinki, lecz dolne gałęzie rosły dalej. Z kolei najbardziej odważna hipoteza mówi o... ingerencji UFO.

Fot. Mike Mareen/ Getty Images

Piekło pod Niekłaniem

Skałki Piekło pod Niekłaniem to ukryte w lesie pradawne skalne miasto. Wysokie nawet na 8 metrów piaskowce mają 200 mln lat i imponują nie tylko kształtem czy rozmiarem, ale też kolorem. Pomiędzy nimi znajdziemy szczeliny, a nawet małe jaskinie.

Fot. Patstock/Getty Images

Śnieżne Kotły

Góry, przepaście i zapierające dech w piersiach widoki na Karkonosze... Czego chcieć więcej? Na Śnieżne Kotły wiedzie równie atrakcyjna trasa, a na szczycie stoi stacja przekaźnikowa, która w XIX i XX wieku służyła jako schronisko. Szlak do niej – zwłaszcza zimą – nie należy jednak do najłatwiejszych i choć część drogi można pokonać kolejką, to należy dobrze przygotować się do takiej wyprawy.



Fot. Wierzchu/Getty Images

Gagaty Sołtykowskie

Ten rezerwat przyrody zawdzięcza swoją nazwę gagatowi, czyli odmianie węgla zwanej czarnym bursztynem. To nie on jest jednak bohaterem tej atrakcji – na terenie Gagatów Sołtykowskich w skałach piaskowca odkryto ślady dinozaurów mające 200 mln lat. Nie były to pojedyncze odciski, ale całe ciągi śladów. Choć zwiedzający mogą obejrzeć tylko część tropów, to i sam jurajski krajobraz jest wart zobaczenia.

Fot. Jaroslaw Piwowarski/Getty Images

Kraina Otwartych Okiennic

Krainę Otwartych Okiennic tworzą trzy wsie – Trześcianka, Soce i Puchły. Słyną one z bogato zdobionych domów (zwłaszcza, rzecz jasna, okiennic) i kolorowych cerkwi. To swoisty żywy skansen, który zachwyca folklorem i przyrodą.

Fot. Mselkoo99/Getty Images

Głazy Krasnoludków

Rezerwat Przyrody Głazy Krasnoludków w Gorzeszowie tworzą formacje skalne – powstające przez miliony lat, rzeźbione przez wiatr i deszcz – które przypominają grzyby, baszty i ambony, a niektórzy widzą w nich postaci z baśni. Według legendy teren zamieszkiwały krasnoludki i stąd bierze się jego nazwa. Choć wiodły spokojny tryb życia, jeden miał nawet porwać córkę rolnika, który nie zgodził się wydać mu jej za mąż...

Fot. Dawid Krupa/Getty Images

Polskie piramidy na Kujawach

Kopce kujawskie – zwane polskimi piramidami albo grobami olbrzymów – wyglądają niepozornie, ale w rzeczywistości są olbrzymimi budowlami megalitycznymi. O rozmiarze świadczy jednak nie wysokość, która nie przekracza 4 metrów, tylko mogąca dochodzić do 100 metrów długość. Podobnych obiektów na Kujawach jest kilka, ale te najsłynniejsze znajdują się w okolicach Izbicy Kujawskiej. Co ciekawe, według szacunków polskie piramidy mogą być starsze od egipskich kuzynek.

Fot. Krzysztof Dorcz/Ilona Żółtowska/Nadleśnictwo Koło

Pustynia Błędowska

Sahara, Gobi i… Pustynia Błędowska. Oczywiście nie ma tu co porównywać – polski klimat nie sprzyja tworzeniu się stref pustynnych, przez co „polska Sahara” jest 300 tys. razy mniejsza od afrykańskiej krewnej. Zwłaszcza że dziś zajmuje teren mniejszy niż jeszcze 100 lat temu. Co ciekawe, powstała w wyniku działalności człowieka jeszcze w średniowieczu – intensywna wycinka terenu doprowadziła do odsłonięcia piasków, które nagromadziły się tam po zlodowaceniach z epoki lodowcowej. Na dwie części dzieli ją pas zieleni oraz przepływająca nim rzeka Biała Przemsza.

Fot. Michal Fludra/NurPhoto/Getty Images

Wąwóz Homole

Położony w Pieninach Wąwóz Homole to miejsce, w którym można poczuć moc natury. Wąski przesmyk otaczają strome ściany skalne, a wąwozem płynie mały potok – Kamionka. Dzieła dopełnia bogata roślinność, a aury tajemniczości dodają legendy o ukrytych pomiędzy wąskimi skałami skarbach. Warto zwrócić też uwagę na Kamienne Księgi, w których mają być ponoć zapisane losy świata od stworzenia do jego końca...

Fot. Patstock/Getty Images