Jak podróżować taniej? Nieoczywiste kierunki, sposoby na oszczędzanie i pułapki, na które trzeba uważać

Bilety, nocleg, jedzenie, pamiątki... Podróż wiąże się ze sporymi wydatkami. Nawet ta krótka.

– Najbardziej wrażliwi na cenę są młodzi podróżnicy. Często szukają okazji w postaci tańszych lotów czy noclegów i są w stanie poświęcić komfort pobytu, by móc odwiedzić ciekawe miejsce – zauważa Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.

Ciekawe i tanie kierunki: od Bułgarii po Wietnam

Pierwszym, co przychodzi na myśl, gdy mówimy o tanich wakacjach, jest kierunek podróży. A destynacje, które pozwolą nam ograniczyć wydatki, nie są takie oczywiste. I wcale nie muszą być takie odległe.

– Na pewno nie odkrywczym, ale wciąż popularnym i przystępnym dla młodych miejscem jest Bułgaria. Na Bałkanach są jeszcze dwa kraje, które oferują relatywnie niskie ceny. To Albania i Czarnogóra – dodaje ekspert.

Zaletą bałkańskich kierunków jest – oprócz niższych cen – to, że w jednym miejscu mamy zarówno góry, jak i morze.

– Z kolei w Azji to Tajlandia jest zdecydowanym numerem jeden dla młodych. Warto też wspomnieć o Wietnamie, który jest jednak trochę trudniejszym kierunkiem ze względu na bardziej surową infrastrukturę, mniejszą dostępność usług turystycznych w niektórych rejonach i większą barierę językową. Natomiast jeśli ktoś już ma za sobą kilka dalszych podróży, to powinien sobie tam na spokojnie poradzić – dodaje ekspert.

Kamil Baks, influencer i podróżnik, uważa jednak, że kierunki europejskie są o wiele lepszym rozwiązaniem, bo pozwalają oszczędzić na kosztach podróży.

– Włochy i Hiszpania mają bardzo rozbudowane połączenia lotnicze, przez co można znaleźć bardzo tanie loty. Na miejscu też jest stosunkowo tanio. No i wszystkie kraje, które można objechać pociągiem: Austria, Węgry, Czechy czy Słowacja – tłumaczy.

Pułapka taniego lotu, czyli budżet podróżnika

– Czasem wpadamy w pułapkę myślenia, że jeśli znaleźliśmy tani lot, to cała podróż będzie tania. Wcale tak nie jest. Pamiętajmy, że dochodzą noclegi, transport na miejscu, jedzenie, opłaty za bagaże... To wszystko trzeba brać pod uwagę przy obliczaniu kosztów podróży – ostrzega Eugeniusz Triasun.

Dlatego zanim przejdziemy do rezerwacji i zakupów, powinniśmy przygotować budżet wyjazdu.

W idealnej sytuacji powinniśmy mieć „w zapasie” drugie tyle, ile zamierzamy wydać na wakacjach. Jeśli jednak nie mamy takich środków, to według ekspertów powinniśmy zgromadzić przynajmniej 25–30 proc. ponad kwotę, którą zamierzamy wydać.

– Nie oszukujmy się: na miejscu zawsze wydajemy więcej, bo ponoszą nas emocje – mówi Wojciech Pawlus, menedżer ds. nowego biznesu w Triverna.pl.

Jak dodaje, warto sprawdzić ceny atrakcji czy jedzenia jeszcze przed wyjazdem, by uniknąć przykrych niespodzianek i stresu na miejscu.

Sezon, dzień i bagaż, czyli tańsze bilety

Jednym z najbardziej oczywistych sposobów na szukanie oszczędności jest wybór daty podróży. I nie chodzi tu tylko o dzień tygodnia – w weekendy loty są zwykle droższe – ale też o porę roku.

– Jeżeli podróżujemy w sezonie, to koszty lotów, noclegów, pamiątek, a nawet jedzenia będą wyższe. Tymczasem w wielu krajach na południu Europy, np. we wspomnianych Czarnogórze czy Albanii, już od maja, a nawet od połowy kwietnia pogoda jest wakacyjna. Z naszej analizy wynika, że wyjazd przed sezonem może obniżyć koszty nawet o 30 proc. – mówi Eugeniusz Triasun.

– Nawet wyjazd na początku lipca lub pod koniec sierpnia to lepsze rozwiązanie z punktu widzenia oszczędności niż wybór pierwszej połowy sierpnia, czyli zazwyczaj najdroższego okresu w lecie – dodaje Wojciech Pawlus.

Sposobem na tańszy lot jest także wczesne kupienie biletów oraz korzystanie z programów lojalnościowych w liniach lotniczych.

– Ja codziennie patrzę na ceny lotów do miejsc, gdzie chcę polecieć. W ten sposób wiem, jak te ceny się kształtują i mogę zapolować na okazję – mówi Kamil Baks.

Przy tańszych przewoźnikach szczególną uwagę trzeba zwrócić na dopłaty za bagaż. Za to w trakcie samej podróży spore oszczędności może dać zabranie własnego jedzenia zamiast kupowania go na lotnisku lub w samolocie.

Oszczędzanie na miejscu: nocleg, jedzenie i waluta

Z kolei dobrze skomunikowane miejsce noclegowe, nawet trochę droższe, może przynieść duże oszczędności na transporcie. Szukając noclegu, warto też postarać się o bezpośredni kontakt – często cena będzie wtedy niższa niż w przypadku rezerwacji na pośredniczących platformach.

Na miejscu warto znaleźć też darmowe atrakcje, a także unikać turystycznych restauracji. Zwłaszcza jeśli zależy nam na skosztowaniu „prawdziwego” lokalnego jedzenia.

– Wybieram knajpy, w których widzę wielu lokalsów. Wiem wtedy, że to nie jest jakiś turystyczny wymysł o zawyżonych cenach. Często biorę też ze sobą butelkę z filtrem, którą mogę napełnić czy to przy wodospadzie, czy w miejscu, gdzie akurat jem – mówi Kamil Baks.

– Jeśli śpimy w hotelu, to warto też sprawdzić opcje ze śniadaniem bądź nawet obiadokolacją. Zdarza się, że będzie to tańsze niż jedzenie „na mieście”, a przy okazji zaoszczędzi nam dużo czasu – radzi z kolei Eugeniusz Triasun.

Przy płatnościach kartą warto wybrać rozwiązania takie jak Revolut, Wise czy polski Zen, które pozwalają uniknąć dynamicznego walutowania oraz wysokich prowizji.

– Zawsze też staram się brać gotówkę na wypadek, gdyby w danym miejscu nie było możliwości płatności kartą. Nie wiadomo, czy nie będziemy musieli poprosić lokalną społeczność o pomoc, np. o podwózkę, gdy transport zawiedzie – mówi Kamil Baks.

Warto wiedzieć Turystyka – kluczowa branża w światowej gospodarce Branża turystyczna odpowiada za ponad 10 proc. światowego PKB . Według prognoz w 2035 r. będzie to nawet 11,5 proc.

. Według prognoz w 2035 r. będzie to nawet 11,5 proc. Sektor odpowiada też za ponad 10 proc. wszystkich miejsc pracy na świecie . W 2025 r. w turystyce pracowało według szacunków 370 mln osób.

. W 2025 r. w turystyce pracowało według szacunków 370 mln osób. W 2025 r. odnotowano 1,52 mld turystów międzynarodowych. Na 1. miejscu znalazła się Francja (105 mln turystów), na 2. Hiszpania (97 mln), a na trzecim – Stany Zjednoczone (68 mln). Europa odpowiadała za ponad połowę przyjazdów. Analiza XYZ, Dane ONZ

O wymianie pieniędzy warto jednak pomyśleć przed podróżą – kantory na lotniskach najczęściej oferują niekorzystne kursy.

– No i nie dawajmy się oszukiwać taksówkarzom, którzy w niemal każdym kraju próbują wykręcać jakieś wałki. Warto wpisać sobie w Google'u, ile powinien kosztować nas przejazd z jednego miejsca do drugiego. Oczywiście doliczmy jakiś margines błędu, ale nie dawajmy się przekonać, że przejazd kosztuje 2–3 razy więcej, niż nam wyszło – dodaje influencer.

„Na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać"

Są jednak kwestie, w których nie powinniśmy szukać oszczędności za wszelką cenę. To przede wszystkim miejsce noclegowe. Bo, jak podkreślają eksperci, rzeczywistość nie zawsze wygląda tak, jak przedstawiają ją ogłoszenia.

– Zawsze patrzę na opinie. Sprawdzam oceny i czytam komentarze, robię też double-check na Bookingu i w Google'u lub na dwóch innych stronach, bo czasem ocena może być zawyżona – mówi Kamil Baks.

Kolejnym takim elementem jest ubezpieczenie. Powinniśmy je wykupić zwłaszcza, gdy jedziemy do krajów wysokiego ryzyka, w góry lub zamierzamy uprawiać sporty ekstremalne.

– Trzeba jednak się w nie wczytać, bo może być tak, że liczby na papierze zrobią wrażenie, a potem okazuje się, że zapisy nie mają zastosowania do naszej sytuacji – ostrzega podróżnik.

W przypadku podróży po Europie przydatnym zabezpieczeniem jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, znana jako EKUZ. Jest ona zupełnie bezpłatna. Trzeba jednak pamiętać, że w niektórych krajach nie jest honorowana.

Warto też sprawdzać informacje dla podróżujących, które udostępnia na swojej stronie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Znajdziemy tam ostrzeżenia, kluczowe informacje oraz rady, np. co do obowiązkowych bądź zalecanych szczepionek.

– Historia zna różne przypadki. Kwestia bezpieczeństwa to temat, na którym nie warto oszczędzać – kwituje Eugeniusz Triasun.