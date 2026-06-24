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Czerwono na GPW. KGHM liderem spadków w WIG20. Notowania 24 czerwca 2026 r.
Środowa sesja na warszawskiej giełdzie przyniosła wyraźne spadki. Główne indeksy zakończyły dzień na minusie. Wśród spółek mocno tracił m.in. KGHM. Koncern wydobywczy był liderem spadków w ramach WIG20, czyli indeksu największych spółek.
Główne indeksy warszawskiej giełdy traciły w środę 24 czerwca. Rynek ciągnął w dół m.in. KGHM. W środę kolejny dzień z rzędu spadała cena miedzi. Zdjęcie przedstawia logo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. John Guillemin/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak przebiegała sesja na GPW w środę, 24 czerwca 2026 r.
- Które spółki WIG20 zyskiwały w trakcie sesji, a które zanotowały najwyższe spadki.
- W jaki sposób na warszawską giełdę oddziałuje sytuacja na rynku w USA.