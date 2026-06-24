Pilne
Dzieje się!

Sprawdź najnowsze informacje

1 z 1
Kategorie artykułu: Biznes Newsy

Czerwono na GPW. KGHM liderem spadków w WIG20. Notowania 24 czerwca 2026 r.

Środowa sesja na warszawskiej giełdzie przyniosła wyraźne spadki. Główne indeksy zakończyły dzień na minusie. Wśród spółek mocno tracił m.in. KGHM. Koncern wydobywczy był liderem spadków w ramach WIG20, czyli indeksu największych spółek.

Martyna Maciuch - autor artykułu - profil
24.06.2026, 18:12
logo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Główne indeksy warszawskiej giełdy traciły w środę 24 czerwca. Rynek ciągnął w dół m.in. KGHM. W środę kolejny dzień z rzędu spadała cena miedzi. Zdjęcie przedstawia logo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. John Guillemin/Bloomberg via Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jak przebiegała sesja na GPW w środę, 24 czerwca 2026 r.
  2. Które spółki WIG20 zyskiwały w trakcie sesji, a które zanotowały najwyższe spadki.
  3. W jaki sposób na warszawską giełdę oddziałuje sytuacja na rynku w USA.
Loading the Elevenlabs Text to Speech AudioNative Player...

Na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie w środę 24 czerwca 2026 r. dominowały spadki. Główne indeksy zakończyły notowania poniżej poziomów na poprzednim zamknięciu.

Indeks WIG20 spadł o 2,49 proc. do 3553,66 pkt. WIG, czyli indeks szerokiego rynku, wyniósł na zamknięciu 134688,15 pkt., o 2,02 proc. poniżej poziomu z zamknięcia we wtorek. Indeks mWIG40 spadł o 1,28 proc. do 9428,44 pkt., a indeks sWIG80 o 0,97 proc. do 30751,02 pkt.

KGHM, Orlen i Allegro ciągnęły w dół WIG20

Jedną ze spółek ciągnących w dół rynek był KGHM. Kurs spółki spadł o 6,89 proc. do 324,20 zł za walor. Był to najmocniejszy spadek w obrębie WIG20. Negatywnie na indeks i rynek wpływały także spadki kursu notowane przez Orlen i Allegro.

Na notowania KGHM wpływały ceny miedzi. Kontynuowały one spadki w reakcji na wysoki kurs dolara, w którym wyceniane są metale bazowe. Inwestorzy wyceniają także „jastrzębią" postawę Fed, co wpływa negatywnie na perspektywy popytu.

Najmocniej, poza KGHM, w środę spadł kurs Tauronu (o 5,61 proc.) i Orlenu (o 4,85 proc.).

W środę wzrósł kurs czterech spółek notowanych na WIG20 – Żabki (o 0,79 proc.), Budimeksu (o 0,64 proc.), Pepco (0,56 proc.) oraz Kruka (0,08 proc.).

Inwestorzy patrzą w kierunku USA

Zdaniem Sobiesława Kozłowskiego, dyrektora departamentu doradztwa inwestycyjnego w Ipopema Private Investments, po wczorajszej przecenie na giełdzie Nasdaq w USA można było spodziewać się słabszego zachowania warszawskiej giełdy.

– Silniejszy dolar i słabszy złoty też wpływają in minus – wskazał analityk w rozmowie z PAP Biznes. Zauważył także, że w środę indeks WIG20 spadał mocniej niż mWIG40 i sWIG80.

Główne indeksy amerykańskich giełd zanotowały we wtorek spadki po tym, jak tempa nabrała trwająca od poniedziałku wyprzedaż akcji spółek technologicznych. Dow Jones Industrial na zamknięciu we wtorek spadł o 0,09 proc., S&P 500 o 1,44 proc., a Nasdaq Composite o 2,22 proc.

W środę około godz. 18.04 polskiego czasu Dow Jones rósł o 0,89 proc., S&P o 0,59 proc., a Nasdaq Composite szedł w górę o 0,66 proc.

SpaceX i kurs dolara będą sygnałem dla GPW

– Wydaje mi się, że rynek będzie szukał jakiegoś punktu równowagi, być może w rejonie 3450–3500 pkt. Sygnał może przyjść z zagranicy, np. dzięki stabilizacji na Nasdaqu – powiedział o tym, jak może zachowywać się WIG20 w kolejnych dniach Sobiesław Kozłowski w rozmowie z PAP Biznes.

Jego zdaniem inwestorzy będą patrzyli na zachowanie dolara, a także rentowności obligacji, głównie w Stanach Zjednoczonych. Jak wskazał pozytywnie na warszawską giełdę mogłoby wpływać ustabilizowanie się notowań SpaceX.

SpaceX wraca do niższych poziomów. Jeśli kurs tej spółki ustabilizuje się, to też może wpływać na stabilizację na naszej giełdzie. Ważna będzie też kwestia sentymentu do Orlenu, bo na ten moment słabsze notowania ropy czy gazu wpływają na schłodzenie nastrojów wobec tej spółki – skomentował dyrektor departamentu doradztwa inwestycyjnego z Ipopema Private Investments.

Przeczytaj: Tuż po rekordowym IPO SpaceX zadłużył się na gigantyczną kwotę pieniędzy

Spółka Elona Muska zadebiutowała na giełdzie w USA w połowie czerwca. Niecałe dwa tygodnie po tym spółka zdecydowała się na emisję obligacji. Pozyskała 25 mld dolarów. „SpaceX nie jest jeszcze częścią indeksów Nasdaq, ale fakt, że wskakuje do pociągu obligacji, aby sfinansować nadmierne wydatki na sztuczną inteligencję i infrastrukturę, ożywia wcześniejsze obawy, że duże firmy technologiczne mogą wydawać zbyt dużo na infrastrukturę sztucznej inteligencji i coraz częściej finansować te wydatki długiem” – skomentowała tę decyzję Ipek Ozkardeskaya, starsza analityczka rynkowa w Swissquote Bank.

Źródło: PAP/XYZ

Główne wnioski

  1. W środę główne indeksy GPW notowały spadki. Mocniej traciły przy tym większe spółki. Liderem spadków WIG20 był KGHM. Kurs firmy wydobywczej reagował na spadki cen miedzi.
  2. Środowa przecena na warszawskiej giełdzie była spodziewana przez analityków po tym, jak spadki we wtorek notowano na Wall Street. Amerykańskie indeksy poszły w dół, ciągnięte przez wyprzedaż akcji spółek technologicznych.
  3. W najbliższych dniach indeks WIG20 może szukać punktu równowagi na poziomie około 3450–3500 punktów – uważa Sobiesław Kozłowski z Ipopema Private Investments. Jego zdaniem na sentyment polskich inwestorów będzie wpływać sytuacja za oceanem.