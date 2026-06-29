Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat
Czeski rynek mieszkaniowy upodabnia się do niemieckiego, słowacki – do polskiego
Mieszkańcy regionu mają wspólne marzenie – własne mieszkanie. W Czechach jednak coraz częściej okazuje się ono marzeniem ściętej głowy.
29.06.2026, 05:00
Szybko rosnące ceny mieszkań w Czechach skłaniają analityków do twierdzenia, że mamy do czynienia z bańką spekulacyjną. Fot. Milan Jaros/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak długo na własne mieszkanie musi oszczędzać przeciętny Czech, a jak długo Polak.
- W której stolicy państw Grupy Wyszehradzkiej metr kwadratowy mieszkania jest najdroższy.
- Jakie stawki czynszowe obowiązują w państwach naszego regionu.