Kategoria artykułu: Polityka
Czy afery wciąż obalają rządy? Dr Rydliński: wyrok zapada przy urnach
Afera wokół Warszawskiego Szpitala Południowego zachwiała atmosferą wokół rządu. Dawniej podobne sprawy prowadziły do dymisji. Dziś mechanizm odpowiedzialności wygląda inaczej. Dlaczego? I co ma z tym wspólnego konstytucja?
03.07.2026, 04:30
– Sprawa dotycząca swoistej prywatyzacji dostępu do Szpitala Południowego w Warszawie prędzej czy później zacznie negatywnie rzutować na to, jak Koalicja Obywatelska jest postrzegana przez wyborców – uważa dr Bartosz Rydliński. Fot. PAP/Marcin Obara
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie afery w przeszłości poważnie wpływały na kształt gabinetów rządowych.
- Jakie czynniki decydują dziś o upadkach rządów w Europie.
- Kiedy, zdaniem politologa, rozpoczął się początek końca obecnego rządu i dlaczego nastąpiło to znacznie wcześniej niż przy obecnej aferze.