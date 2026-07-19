Kategoria artykułu: Sport
Czy będą następcy Oli Mirosław? „Ścianki powstają, ale inne”
Sukcesy Aleksandry Mirosław i sióstr Kałuckich wzmogły w Polsce modę na wspinanie ściankowe. Stało się popularne wśród tzw. zwykłych ludzi... a więc zaczęło być do nich dostosowywane. Na północ od Lublina nie mamy na razie gdzie szkolić młodzieży we wspinaczce na czas.
19.07.2026, 05:30
Aleksandra Mirosław to mistrzyni olimpijska, mistrzyni świata (3x) oraz mistrzyni Europy (2x) we wspinaczce na czas. Fot. Art Service/PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki pomysł na rozwój wspinaczki na czas w Polsce ma Paweł Orłowski, trener polskich kadr młodzieżowych.
- Ile osób liczy reprezentacja Polski juniorów, która wystartuje niebawem w mistrzostwach świata.
- Ile będzie kosztować wybudowanie w Giżycku nowoczesnej ściany do wspinaczki na czas.