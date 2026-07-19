Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Czy Greta Thunberg wciąż jest głosem młodych Skandynawów?
Greta Thunberg wciąż przyciąga tłumy, ale w Skandynawii jej głos nie brzmi już tak mocno jak kilka lat temu. Młodzi coraz częściej myślą nie o klimatycznej rewolucji, lecz o cenach mieszkań, stabilności i własnym bezpieczeństwie ekonomicznym.
19.07.2026, 04:45
Szwedzka aktywistka Greta Thunberg przemawia podczas wydarzenia Bohemians Football Club, solidaryzującego się z Palestyną, na stadionie Dalymount Park w Dublinie. Fot. David Fitzgerald/Sportsfile via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego młodzi Skandynawowie przesuwają swoje priorytety od aktywizmu klimatycznego w stronę bardziej konserwatywnych wyborów życiowych.
- Jak kryzys mieszkaniowy wpływa na priorytety pokolenia Grety.
- Dlaczego Greta Thunberg przestaje być w Skandynawii jedynym symbolem swojego pokolenia, choć jej głos na świecie wciąż pozostaje donośny.