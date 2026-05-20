David Cameron i spółki. Nadchodzi Polski Kongres Gospodarczy

Tegoroczna edycja kongresu odbędzie się pod hasłem „Czas przewagi”. Nie jest ono przypadkowe. Organizatorzy zapowiadają, że wydarzenie będzie próbą odpowiedzi na jedno z kluczowych pytań stojących dziś przed polską gospodarką: jak utrzymać konkurencyjność w świecie rosnącej rywalizacji i wyczerpującego się dotychczasowego modelu rozwoju.

– Polski Kongres Gospodarczy będzie największym wydarzeniem biznesowym w Warszawie. To spotkanie 2 tys. liderów, którzy przyjadą nie po to, by prowadzić kolejne ogólne dyskusje, lecz by szukać realnych odpowiedzi na najważniejsze wyzwania stojące dziś przed polską gospodarką i przekuwać je w konkretne decyzje. Agenda Kongresu powstała w oparciu o rozmowy z setkami firm, dlatego odzwierciedla rzeczywiste potrzeby biznesu i realne wyzwania stojące przed Polską – mówi Joanna Makowiecka-Gatza, prezes Pracodawców RP.

Od Brexitu do przyszłości Europy. Kto otworzy Kongres?

Swój udział w wydarzeniu potwierdzili przedstawiciele rządu, w tym wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Gawkowski, a także ministrowie Wojciech Balczun, Miłosz Motyka oraz Tomasz Siemoniak.

Najważniejszym punktem programu będzie wystąpienie gościa specjalnego, którym jest David Cameron. To premier Wielkiej Brytanii w latach 2010-2016 oraz brytyjski minister spraw zagranicznych w latach 2023-2024. Jego obecność została oficjalnie potwierdzona, co czyni go jednym z najmocniejszych akcentów tegorocznego kongresu.

David Cameron, absolwent Eton College i Oksfordu, zapisał się w historii jako najmłodszy od blisko dwustu lat szef brytyjskiego rządu. Podjął próbę modernizacji Partii Konserwatywnej, ale jego polityczną biografię najmocniej naznaczył Brexit. Sam opowiadał się za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Paradoksalnie, to właśnie jego decyzja o rozpisaniu referendum w 2016 r. uruchomiła proces wyjścia kraju ze wspólnoty. W efekcie zakończyła też jego ówczesną misję polityczną.

Po kilku latach nieobecności w pierwszej linii polityki Cameron w 2023 r. wrócił do dyplomacji. Objął funkcję ministra spraw zagranicznych w gabinecie Rishiego Sunaka i zasiadł w Izbie Lordów jako par dożywotni.

Warto wiedzieć Kim jest par dożywotni? Par dożywotni (ang. life peer) to osoba mianowana do Izby Lordów (House of Lords) na czas swojego życia, co oznacza, że pełni swoją funkcję do śmierci, ale nie przekazuje tytułu potomkom. Taka osoba otrzymuje zazwyczaj tytuł barona lub baronessy i zyskuje prawo udziału w pracach legislacyjnych, czyli może brać udział w debatach oraz głosowaniach nad ustawami w brytyjskim parlamencie. Pary dożywotni są mianowani przez monarchę, jednak w praktyce decyzje w tej sprawie wynikają z rekomendacji premiera lub niezależnych komisji ds. nominacji. Wśród nich znajdują się często byli politycy, sędziowie, naukowcy czy eksperci z różnych dziedzin życia publicznego. System parów dożywotnich został wprowadzony w 1958 r. w celu unowocześnienia Izby Lordów, zwiększenia jej eksperckiego charakteru oraz ograniczenia znaczenia dziedzicznej arystokracji w brytyjskim systemie politycznym. Wikipedia

Wystąpienie byłego premiera WIelkiej Brytanii otworzy debaty Polskiego Kongresu Gospodarczego. Ma dotyczyć strategicznej pozycji Polski w Europie oraz ryzyk wynikających z osłabienia relacji z Unią Europejską.

W kuluarach wskazuje się, że Cameron może w Warszawie ostrzegać przed polityką prowadzącą do oddalania Polski od europejskich struktur. To szczególnie istotne w momencie, gdy Europa mierzy się z presją geopolityczną, wojną technologiczną i redefinicją globalnych łańcuchów dostaw.

Poparcie Polaków dla członkostwa w Unii Europejskiej pozostaje wysokie. Coraz częściej jednak pojawiają się pytania o koszty transformacji oraz bezpieczeństwo gospodarcze.

Geoekonomia i globalne ambicje polskiego biznesu

Ścieżka tematyczna poświęcona geoekonomii oraz ambicji skupi się na budowaniu polskich globalnych marek i skalowaniu biznesu w warunkach nasilającej się rywalizacji międzynarodowej.

Paneliści przeanalizują strukturę krajowych inwestycji strategicznych w ramach dyskusji o mechanizmach „local content”. Rozważą też szanse na ekspansję na rynki azjatyckie. Ważnym punktem będzie analiza relacji gospodarczych z Niemcami, postrzeganych jako oś stabilności regionu. Eksperci spróbują też odpowiedzieć na pytanie, czy sukces ekonomiczny Polski można już przekuć w realny „soft power”.

W panelu „Wojna o przemysł. Czy Europa dogoni liderów?”, który poprowadzi redaktor naczelny XYZ Grzegorz Nawacki, wezmą udział m.in. Michał Jaros (wiceminister rozwoju i technologii), Wojciech Trojanowski (członek zarządu STRABAG), Can Cuterdem (prezes zarządu i dyrektor zarządzający Philip Morris Polska) oraz Jacek Leonkiewicz (prezes TDJ).

Odporność państwa w dobie zagrożeń

W ramach ścieżki „Odporność” debaty skoncentrują się na fizycznej ochronie infrastruktury krytycznej. Chodzi np. o porty, gazociągi i terminale LNG. Osobno poruszony będzie temat budowania systemów cybertarczy, które będą chronić administrację i biznes przed wojną informacyjną.

Kluczowym tematem będzie rola przemysłu zbrojeniowego. Chodzi nie tylko o postrzeganie go poprzez pryzmat obronności. Branża jest także motorem wzmacniania lokalnej gospodarki w regionach. Eksperci zmierzą się z pytaniem o źródła finansowania miliardowych nakładów na armię. Przeanalizują również współpracę państw północy w obliczu zagrożenia wojennego.

Transformacja energetyczna i surowce przyszłości

Kwestie energii będą dotyczyć przede wszystkim wysokich kosztów, które bezpośrednio wpływają na kondycję polskiego przemysłu. Uczestnicy omówią także największe planowane inwestycje w sektorze energetycznym oraz możliwe terminy wdrożenia energetyki jądrowej.

Paneliści rozważą rachunek, jaki gospodarka musi zapłacić za dążenie do zeroemisyjności, oraz przeanalizują globalną rywalizację o metale krytyczne i surowce niezbędne do rozwoju nowoczesnych technologii.

W programie znalazła się również debata o gospodarce cyrkularnej jako narzędziu zwiększania odporności biznesu. Oddzielnie potraktowana zostanie analiza ryzyka związanego z potencjalną destabilizacją rynków, określaną mianem gospodarczego blackoutu.

Nowe technologie i cyfrowa suwerenność

Ścieżka „Przyszłość” zmierzy się z pytaniem o wpływ sztucznej inteligencji na procesy biznesowe, oddzielając technologiczny szum od realnej zmiany.

Uczestnicy porozmawiają o kosztach przetwarzania danych i energochłonności rozwiązań cyfrowych. Zapytają, na ile polskie firmy kontrolują własne technologie w świecie zdominowanym przez globalnych dostawców.

W agendzie znalazła się również dyskusja o strategicznej ekspansji w sektorze kosmicznym oraz o budowaniu w Polsce nowoczesnego hubu logistycznego opartego na magazynach nowej generacji. Ważnym punktem będzie analiza wpływu planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego na konkurencyjność gospodarki oraz debata o zarządzaniu informacją i chmurą jako jednymi z najcenniejszych aktywów współczesnych przedsiębiorstw.

Człowiek jako filar stabilności gospodarczej

Zagadnienia społeczne i zdrowotne zostaną omówione w ramach ścieżki „Człowiek”.

Paneliści rozważą, czy gospodarkę stać na zaniechania w leczeniu pracowników. Postawią też pytanie, jak efektywnie finansować system ochrony zdrowia, by ograniczyć narastające napięcia. W tym kontekście innowacje lekowe zostaną przedstawione jako jeden z filarów gospodarki, wymagający długofalowej strategii rozwoju.

Program przewiduje również analizę potencjalnych korzyści płynących z gospodarki „longevity” oraz diagnozę kryzysu aktywności fizycznej społeczeństwa.

Finał polityczny i strategiczne projekty rozwojowe

Zwieńczeniem Kongresu będzie debata polityczna z udziałem przedstawicieli wszystkich sił politycznych. Rozmowa ma dotyczyć projektów strategicznych dla rozwoju kraju, które powinny być realizowane ponad bieżącymi sporami partyjnymi i wykraczać poza horyzont jednej kadencji.