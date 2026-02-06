Kategoria artykułu: Biznes
Nie lotnisko i nie spółka. Czym w praktyce jest Port Polska?
– Ktoś mnie zapytał, jak będziemy Port Polska tłumaczyli na język angielski. Ale po co mamy tłumaczyć? Czy Lufthansa, Deutsche Bahn lub České Dráhy tłumaczą swoje nazwy na język angielski – pyta Maciej Lasek, pełnomocnik ds. budowy nowego lotniska. Wiceminister opowiada, kiedy i jak narodził się pomysł zmiany nazwy Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Port Polska to nowa nazwa całego programu inwestycyjnego. Wiceminister Maciej Lasek podkreśla, że takiego projektu do tej pory nie było. Fot. wizualizacja, materiały prasowe CPK
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym w praktyce jest Port Polska.
- Dlaczego nie zastępuje on ani spółki CPK, ani nazwy lotniska.
- Skąd wziął się pomysł zmiany nazwy całego projektu infrastrukturalnego.