Kategorie artykułu: Kultura Lifestyle

Dawid Podsiadło sprzedał najwięcej płyt, a Remigiusz Mróz książek. Poznaliśmy wszystkich laureatów Bestsellerów Empiku

Empik po raz kolejny wręczył nagrody najpopularniejszym twórcom minionego roku. Najwięcej statuetek, bo aż trzy, odebrał Dawid Podsiadło, w tym dla muzycznego artysty roku. Tym samym – z dziesięcioma statuetkami na koncie – został najbardziej utytułowanym artystą w historii corocznych nagród Empiku. Dwie nagrody, w tym dla pisarza roku, odebrał z kolei Remigiusz Mróz. Wśród laureatów znaleźli się także m.in. Szczepan Twardoch, Pezet i Wojciech Smarzowski.

28.02.2026, 06:45
Gala Bestsellery Empiku
Laureaci Bestsellerów Empiku 2025. Fot. Akpa

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Którzy artyści zostali Bestsellerami Empiku 2025.
  2. Kto został wybrany twórcą ubiegłego roku.
  3. Kto otrzymał nagrodę dekady.
Po raz kolejny Empik nagrodził artystów, których dzieła cieszyły się największą popularnością w Polsce w minionym roku. Nagrody wręczono w kategoriach: książka, muzyka, audio, film, odkrycia Empiku 2025 i twórcy roku. Dodatkowo wręczono nagrody za najwyższą sprzedaż książek oraz płyt w ostatnich 10 latach.

W kategorii literatura piękna Bestsellera Empiku 2025 odebrał Szczepan Twardoch za powieść „Null” – książkę mierzącą się z doświadczeniem wojny w Ukrainie.

– Chciałem bardzo podziękować przede wszystkim czytelnikom, którzy czytali i mam nadzieję dalej czytają tę trudną i niezbyt pocieszającą książkę. Jest to dla mnie dowód siły literatury i umacnia mnie jako pisarza w przekonaniu, że moja praca jest warta – powiedział po odebraniu statuetki Szczepan Twardoch.

W kategorii kryminał statuetka trafiła do Sławka Gortycha za „Schronisko, które zostało zapomniane”, czyli kolejną część karkonoskiej serii, która szybko zyskała szerokie grono fanów. W kategorii literatura popularna wygrał „Wschód słońca w dniu dożynek” Suzanne Collins – powrót do jednego z najpopularniejszych literackich uniwersów. Wśród najmłodszych największym zainteresowaniem w 2025 roku cieszyła się książka Lamine Yamal. Złota nadzieja futbolu”. Statuetka Bestsellera Empiku 2025 trafiła w ręce autorów Yvette Żółtowskiej-Darskiej i Jacka Sarzało.

Szczepan Twardoch
Szczepan Twardoch został nagrodzony za książkę „Null”. Fot. Akpa

Polska zasłuchana w kryminałach

W kategorii audiobook bezkonkurencyjny okazał się „Błękit” Małgorzaty Oliwii Sobczak w interpretacji Marcina Popczyńskiego. Z kolei w kategorii superprodukcja audio zwyciężył „Rumor” Roberta Małeckiego z udziałem Tomasza Schuchardta, Julii Borkowskiej i Macieja Jabłońskiego. Nagrodzeni potwierdzają tezę, że Polacy niezmiennie kochają kryminały i historie pełne tajemnic.

W kategorii kino polskie statuetkę odebrał Wojciech Smarzowski za jeden z najgłośniejszych filmów ubiegłego roku „Dom dobry” z Agatą Turkot i Tomaszem Schuchardtem w rolach głównych. Natomiast w kinie familijnym sukces pierwszej części, nagrodzonej w 2017 roku, powtórzył „Zwierzogród 2”.

Najpopularniejsze albumy 2025 roku

W kategorii pop&rock Bestsellerem Empiku 2025 został album „tylko haj” nagrany przez duet Kaśka Sochacka i Dawid Podsiadło.

– Dziękujemy bardzo wszystkim tym, którzy stwierdzili, że ta płyta jest dla nich ważna i fajna – powiedziała odbierając statuetkę Kaśka Sochacka.

– Cieszę się, że to, co pierwszy raz zaczęliśmy robić w ramach festiwalu Zorza – wszystkie projekty, połączenia, które dzięki temu festiwalowi powstały – spodobały się wam. Daliście nam znowu kredyt zaufania, żeby robić kolejne rzeczy i starać się was zachwycać kolejny raz – dodał Dawid Podsiadło.

W kolejnej kategorii muzycznej rap&hip-hop zwyciężył Pezet z albumem „Muzyka popularna”.

Kaśka Sochacka i Dawid Podsiadło
Kaśka Sochacka i Dawid Podsiadło odebrali nagrodę za wspólny album „tylko haj”. Fot. Akpa

Dawid Podsiadło i Remigiusz Mróz twórcami roku i dekady

Dawid Podsiadło i Remigiusz Mróz byli największymi wygranymi podczas tegorocznej gali Empiku. Dawid Podsiadło został uznany artystą 2025 roku, a Remigiusz Mróz pisarzem 2025 roku. Dodatkowo obaj triumfowali w stworzonych po raz pierwszy w historii Bestsellerów Empiku kategoriach dla najpopularniejszych twórców ostatniej dekady. Według Empiku Dawid Podsiadło sprzedał najwięcej płyt w Polsce w ostatnich 10 latach, a Remigiusz Mróz książek.

– Sprawdziłem, ile książek trzeba sprzedać książek, żeby dostać tę nagrodę. Okazało się, że 13 mln. Zatem, jeśli ktoś powie, że w Polsce się nie czyta, to proszę mu te statystyki podać. Tym bardziej doceniam, że czytacie nie tylko mnie, ale wielu innych polskich autorów i autorki – powiedział dziękując za nagrodę Remigiusz Mróz.

Jak dodał, proces pisania to rzecz tak enigmatyczna i tak magiczna, że nie da się tego zamknąć w prostych słowach.

– Wszyscy, którzy się parają pisaniem jakkolwiek długo, nie odkryją do końca tej tajemnicy. I chyba próbowanie jej zgłębienia jest właśnie tą rzeczą, która mnie popycha do pisania, bo sam chcę wiedzieć, skąd to wypływa – jak ta studnia jest głęboka. Ile tego jeszcze jest, skąd to przychodzi, czy się kiedyś skończy czy nie. Czy będzie przynosiło tyle samo satysfakcji i twórczej radości. Także dopóki umiem obsługiwać klawiaturę, to zapewne będę pisać – podkreślił najpopularniejszy pisarz ostatniej dekady. 

Odkrycia Empiku 2025

Podczas gali wręczono także Odkrycia Empiku dla twórców, którzy w minionym roku odważnie zaznaczyli swoją obecność w kulturze. W kategorii literatura jury nagrodziło Dorotę Groyecką za książkę „Krwinki. Opowieść o stracie i nadziei” – poruszającą, pełną empatii opowieść wyróżnioną za odwagę w podjęciu tematu i nieoczywistą formę. Muzycznym odkryciem roku został maks.tachasiuk – którego jury doceniło za emocjonalną szczerość, autorską produkcję i charakterystyczne, gatunkowo wymykające się brzmienie. W kategorii film statuetka trafiła do Mary Tamkovich za film „Pod szarym niebem” – subtelny, dojrzały debiut, który poprzez kameralną historię ukazuje uniwersalny wymiar walki jednostki o wolność.

Remigiusz Mróz
Remigiusz Mróz został uznany przez Empik pisarzem 2025 roku. Fot. Akpa

Poniżej publikujemy pełną listę nagrodzonych.

Książka:

Literatura piękna: „Null” Szczepan Twardoch, Wydawnictwo Marginesy

Kryminał: „Schronisko, które zostało zapomniane”, Sławek Gortych, Wydawnictwo W.A.B.

Literatura popularna: „Wschód słońca w dniu dożynek”, Suzanne Collins, tłumaczenie Małgorzata Hesko-Kołodzińska i Piotr Budkiewicz, Must Read

Literatura polska dla dzieci:Lamine Yamal. Złota nadzieja futbolu”, Yvette Żółtowska-Darska, Jacek Sarzało, Wydawnictwo SQN

Muzyka:

Pop&rock: „tylko haj.”, Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, Pur Pur | Sony Music Entertainment Poland

Rap&hip-hop: „Muzyka popularna”, Pezet, Pezet Entertainment | e-Muzyka

Audio:

Audiobook: „Błękit”, Małgorzata Oliwia Sobczak, czyta Marcin Popczyński, Wydawnictwo W.A.B.

Superprodukcja: „Rumor”, Robert Małecki, w rolach głównych: Tomasz Schuchardt, Julia Borkowska, Maciej Jabłoński, Produkcja oryginalna Empik Go | Wydawnictwo Literackie

Film:

Kino polskie: „Dom dobry”, reż. Wojciech Smarzowski, Lucky Bob | Warner Bros. Entertainment Polska

Kino familijne: „Zwierzogród 2”, reż. Jared Bush, Byron Howard, Walt Disney Animation Studios I The Walt Disney Company

Odkrycia Empiku 2025:

Literatura: Dorota Groyecka za książkę „Krwinki. Opowieść o stracie i nadziei”, Wydawnictwo W.A.B.

Muzyka: maks.tachasiuk za płytę „Psy”

Film: Mara Tamkovich za film „Pod szarym niebem”, Media Corporation / Polski Instytut Sztuki Filmowej

Twórcy roku:

Pisarz roku: Remigiusz Mróz

Artysta muzyczny roku: Dawid Podsiadło

Bestseller Empiku za najwyższą sprzedaż książek w ostatnich 10 latach: Remigiusz Mróz

Bestseller Empiku za najwyższą sprzedaż płyt w ostatnich 10 latach: Dawid Podsiadło

Główne wnioski

  1. Tegoroczna gala pokazała, że ostatnie 10 lat w polskiej kulturze należało w głównej mierze do Dawida Podsiadło i Remigiusza Mroza. Rekordowa sprzedaż płyt i książek w ostatniej dekadzie dowodzi nie tylko ich ogromnej popularności, ale też zdolności do utrzymywania wysokiego poziomu zainteresowania mimo zmieniających się trendów i rosnącej konkurencji ze strony platform streamingowych oraz nowych form rozrywki.
  2. Wyniki Bestsellerów Empiku potwierdzają, że Polacy chętnie sięgają po książki, a szczególną popularnością niezmiennie cieszą się kryminały i literatura popularna. Wysokie nakłady sprzedaży – sięgające milionów egzemplarzy – przeczą tezie o kryzysie czytelnictwa i pokazują, że atrakcyjna, angażująca fabuła wciąż przyciąga szeroką publiczność.
  3. Obok uznanych twórców nagrodzono także debiutantów i artystów poszukujących własnego języka wyrazu. To dowód, że polska kultura rozwija się dwutorowo – z jednej strony opiera się na sprawdzonych nazwiskach, z drugiej otwiera się na nowe talenty, które mają szansę w przyszłości powtórzyć sukces dzisiejszych rekordzistów.