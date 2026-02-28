Dawid Podsiadło sprzedał najwięcej płyt, a Remigiusz Mróz książek. Poznaliśmy wszystkich laureatów Bestsellerów Empiku

Po raz kolejny Empik nagrodził artystów, których dzieła cieszyły się największą popularnością w Polsce w minionym roku. Nagrody wręczono w kategoriach: książka, muzyka, audio, film, odkrycia Empiku 2025 i twórcy roku. Dodatkowo wręczono nagrody za najwyższą sprzedaż książek oraz płyt w ostatnich 10 latach.

W kategorii literatura piękna Bestsellera Empiku 2025 odebrał Szczepan Twardoch za powieść „Null” – książkę mierzącą się z doświadczeniem wojny w Ukrainie.

– Chciałem bardzo podziękować przede wszystkim czytelnikom, którzy czytali i mam nadzieję dalej czytają tę trudną i niezbyt pocieszającą książkę. Jest to dla mnie dowód siły literatury i umacnia mnie jako pisarza w przekonaniu, że moja praca jest warta – powiedział po odebraniu statuetki Szczepan Twardoch.

W kategorii kryminał statuetka trafiła do Sławka Gortycha za „Schronisko, które zostało zapomniane”, czyli kolejną część karkonoskiej serii, która szybko zyskała szerokie grono fanów. W kategorii literatura popularna wygrał „Wschód słońca w dniu dożynek” Suzanne Collins – powrót do jednego z najpopularniejszych literackich uniwersów. Wśród najmłodszych największym zainteresowaniem w 2025 roku cieszyła się książka „Lamine Yamal. Złota nadzieja futbolu”. Statuetka Bestsellera Empiku 2025 trafiła w ręce autorów Yvette Żółtowskiej-Darskiej i Jacka Sarzało.

Szczepan Twardoch został nagrodzony za książkę „Null”. Fot. Akpa

Polska zasłuchana w kryminałach

W kategorii audiobook bezkonkurencyjny okazał się „Błękit” Małgorzaty Oliwii Sobczak w interpretacji Marcina Popczyńskiego. Z kolei w kategorii superprodukcja audio zwyciężył „Rumor” Roberta Małeckiego z udziałem Tomasza Schuchardta, Julii Borkowskiej i Macieja Jabłońskiego. Nagrodzeni potwierdzają tezę, że Polacy niezmiennie kochają kryminały i historie pełne tajemnic.

W kategorii kino polskie statuetkę odebrał Wojciech Smarzowski za jeden z najgłośniejszych filmów ubiegłego roku „Dom dobry” z Agatą Turkot i Tomaszem Schuchardtem w rolach głównych. Natomiast w kinie familijnym sukces pierwszej części, nagrodzonej w 2017 roku, powtórzył „Zwierzogród 2”.

Najpopularniejsze albumy 2025 roku

W kategorii pop&rock Bestsellerem Empiku 2025 został album „tylko haj” nagrany przez duet Kaśka Sochacka i Dawid Podsiadło.

– Dziękujemy bardzo wszystkim tym, którzy stwierdzili, że ta płyta jest dla nich ważna i fajna – powiedziała odbierając statuetkę Kaśka Sochacka.

– Cieszę się, że to, co pierwszy raz zaczęliśmy robić w ramach festiwalu Zorza – wszystkie projekty, połączenia, które dzięki temu festiwalowi powstały – spodobały się wam. Daliście nam znowu kredyt zaufania, żeby robić kolejne rzeczy i starać się was zachwycać kolejny raz – dodał Dawid Podsiadło.

W kolejnej kategorii muzycznej rap&hip-hop zwyciężył Pezet z albumem „Muzyka popularna”.

Kaśka Sochacka i Dawid Podsiadło odebrali nagrodę za wspólny album „tylko haj”. Fot. Akpa

Dawid Podsiadło i Remigiusz Mróz twórcami roku i dekady

Dawid Podsiadło i Remigiusz Mróz byli największymi wygranymi podczas tegorocznej gali Empiku. Dawid Podsiadło został uznany artystą 2025 roku, a Remigiusz Mróz pisarzem 2025 roku. Dodatkowo obaj triumfowali w stworzonych po raz pierwszy w historii Bestsellerów Empiku kategoriach dla najpopularniejszych twórców ostatniej dekady. Według Empiku Dawid Podsiadło sprzedał najwięcej płyt w Polsce w ostatnich 10 latach, a Remigiusz Mróz książek.

– Sprawdziłem, ile książek trzeba sprzedać książek, żeby dostać tę nagrodę. Okazało się, że 13 mln. Zatem, jeśli ktoś powie, że w Polsce się nie czyta, to proszę mu te statystyki podać. Tym bardziej doceniam, że czytacie nie tylko mnie, ale wielu innych polskich autorów i autorki – powiedział dziękując za nagrodę Remigiusz Mróz.

Jak dodał, proces pisania to rzecz tak enigmatyczna i tak magiczna, że nie da się tego zamknąć w prostych słowach.

– Wszyscy, którzy się parają pisaniem jakkolwiek długo, nie odkryją do końca tej tajemnicy. I chyba próbowanie jej zgłębienia jest właśnie tą rzeczą, która mnie popycha do pisania, bo sam chcę wiedzieć, skąd to wypływa – jak ta studnia jest głęboka. Ile tego jeszcze jest, skąd to przychodzi, czy się kiedyś skończy czy nie. Czy będzie przynosiło tyle samo satysfakcji i twórczej radości. Także dopóki umiem obsługiwać klawiaturę, to zapewne będę pisać – podkreślił najpopularniejszy pisarz ostatniej dekady.

Odkrycia Empiku 2025

Podczas gali wręczono także Odkrycia Empiku dla twórców, którzy w minionym roku odważnie zaznaczyli swoją obecność w kulturze. W kategorii literatura jury nagrodziło Dorotę Groyecką za książkę „Krwinki. Opowieść o stracie i nadziei” – poruszającą, pełną empatii opowieść wyróżnioną za odwagę w podjęciu tematu i nieoczywistą formę. Muzycznym odkryciem roku został maks.tachasiuk – którego jury doceniło za emocjonalną szczerość, autorską produkcję i charakterystyczne, gatunkowo wymykające się brzmienie. W kategorii film statuetka trafiła do Mary Tamkovich za film „Pod szarym niebem” – subtelny, dojrzały debiut, który poprzez kameralną historię ukazuje uniwersalny wymiar walki jednostki o wolność.

Remigiusz Mróz został uznany przez Empik pisarzem 2025 roku. Fot. Akpa

Poniżej publikujemy pełną listę nagrodzonych.

Książka:

Literatura piękna: „Null” Szczepan Twardoch, Wydawnictwo Marginesy

Kryminał: „Schronisko, które zostało zapomniane”, Sławek Gortych, Wydawnictwo W.A.B.

Literatura popularna: „Wschód słońca w dniu dożynek”, Suzanne Collins, tłumaczenie Małgorzata Hesko-Kołodzińska i Piotr Budkiewicz, Must Read

Literatura polska dla dzieci: „Lamine Yamal. Złota nadzieja futbolu”, Yvette Żółtowska-Darska, Jacek Sarzało, Wydawnictwo SQN

Muzyka:

Pop&rock: „tylko haj.”, Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, Pur Pur | Sony Music Entertainment Poland

Rap&hip-hop: „Muzyka popularna”, Pezet, Pezet Entertainment | e-Muzyka

Audio:

Audiobook: „Błękit”, Małgorzata Oliwia Sobczak, czyta Marcin Popczyński, Wydawnictwo W.A.B.

Superprodukcja: „Rumor”, Robert Małecki, w rolach głównych: Tomasz Schuchardt, Julia Borkowska, Maciej Jabłoński, Produkcja oryginalna Empik Go | Wydawnictwo Literackie

Film:

Kino polskie: „Dom dobry”, reż. Wojciech Smarzowski, Lucky Bob | Warner Bros. Entertainment Polska

Kino familijne: „Zwierzogród 2”, reż. Jared Bush, Byron Howard, Walt Disney Animation Studios I The Walt Disney Company

Odkrycia Empiku 2025:

Literatura: Dorota Groyecka za książkę „Krwinki. Opowieść o stracie i nadziei”, Wydawnictwo W.A.B.

Muzyka: maks.tachasiuk za płytę „Psy”

Film: Mara Tamkovich za film „Pod szarym niebem”, Media Corporation / Polski Instytut Sztuki Filmowej

Twórcy roku:

Pisarz roku: Remigiusz Mróz

Artysta muzyczny roku: Dawid Podsiadło

Bestseller Empiku za najwyższą sprzedaż książek w ostatnich 10 latach: Remigiusz Mróz

Bestseller Empiku za najwyższą sprzedaż płyt w ostatnich 10 latach: Dawid Podsiadło