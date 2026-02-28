Kategorie artykułu: Kultura Lifestyle
Dawid Podsiadło sprzedał najwięcej płyt, a Remigiusz Mróz książek. Poznaliśmy wszystkich laureatów Bestsellerów Empiku
Empik po raz kolejny wręczył nagrody najpopularniejszym twórcom minionego roku. Najwięcej statuetek, bo aż trzy, odebrał Dawid Podsiadło, w tym dla muzycznego artysty roku. Tym samym – z dziesięcioma statuetkami na koncie – został najbardziej utytułowanym artystą w historii corocznych nagród Empiku. Dwie nagrody, w tym dla pisarza roku, odebrał z kolei Remigiusz Mróz. Wśród laureatów znaleźli się także m.in. Szczepan Twardoch, Pezet i Wojciech Smarzowski.
Laureaci Bestsellerów Empiku 2025. Fot. Akpa
Z tego artykułu dowiesz się…
- Którzy artyści zostali Bestsellerami Empiku 2025.
- Kto został wybrany twórcą ubiegłego roku.
- Kto otrzymał nagrodę dekady.