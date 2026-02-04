Męskie Granie 2026: wielkie powroty, muzyczne hołdy złożone legendom i szereg wyjątkowych projektów

Sponsorowane przez markę Żywiec Męskie Granie przyzwyczaiło już miłośników najlepszej polskiej muzyki do zapraszania na jedną scenę artystów z pozornie odległych muzycznych światów. Nie inaczej będzie w tym roku. W line-upie 17. edycji trasy znalazło się aż 60 unikalnych muzycznych projektów. Nie zabraknie wielkich powrotów, tribute’ów, nieoczywistych muzycznych spotkań, jak i debiutantów, którzy po raz pierwszy będą mieli okazję zaprezentować się przed tak liczną publicznością.

Z myślą o tegorocznym Męskim Graniu powstał m.in. projekty „Byłeś serca biciem” – Tribute to Andrzej Zaucha, w który włączyły się tacy artyści jak: Ewa Bem, Ofelia, Igor Herbut, Piotr Zioła i Wiktor Waligóra, a także Tribute to Stanisław Soyka, gdzie wystąpią: Natalia Przybysz Feat. Smolik, Anna Maria Jopek / Paulina Przybysz i Grażyna Łobaszewska. Na trasę powróci również legenda polskiego trash metalu – Acid Drinkers, reaktywowany na Męskie Granie 2025 zespół Sistars oraz Igor Herbut z projektem, który zadebiutował podczas ubiegłorocznej edycji – tym razem w nowej odsłonie – Grechuta Herbuta 2.0. Zwieńczeniem piątkowych i sobotnich koncertów będą odpowiednio Męskie Granie Przestawia oraz Męskie Granie Orkiestra, których składy zostaną ujawnione niebawem.

Dwie sceny pełne wspaniałych artystów

Męskie Granie 2026 rozpocznie się koncertem w Żywcu (26-27 czerwca), a zakończy w Warszawie (21-21 sierpnia). Po drodze festiwal zawita do Poznania (10-11 lipca), Gdańska (17-18 lipca), Wrocławia (31 lipca-1 sierpnia) i Krakowa (7-8 sierpnia).

Na scenie głównej podczas koncertów w sześciu polskich miastach wystąpią tacy artyści jak: Abradab z Kalibra 44 razem Gutkiem oraz Rahimem i Fokusem z Paktofoniki, Błażej Król, Coma, Mrozu, Myslovitz, Katarzyna Nosowska, Ralph Kaminski i zespół Sistars, który w minionym roku wystąpił po raz pierwszy od 2012 r. Wówczas siostry Przybysz i spółka zaprezentowali się na tak zwanej „małej scenie”. W tym roku wystąpią na scenie głównej.

Z kolei na Scenie Ż w 2026 roku zagrają m.in. Acid Drinkers, Anna Maria Jopek, Daria Ze Śląska, Edyta Bartosiewicz, Fisz i Emade, Łąki Łan i Zalia.

– Tegoroczna edycja to świadomy powrót do korzeni Męskiego Grania. Chcemy, by ludzie znów cieszyli się muzyką w jej najbardziej naturalnej formie – na żywo, razem, bez pośpiechu i rozpraszaczy. To line-up, który zaprasza pod scenę – mówi Dorota Nowakowska-Postolko, senior brand managerka marki Żywiec.

Tegoroczny line-up Męskiego Grania to połączenie artystów z różnych gatunków muzycznych m.in. rocka, rapu i popu. Fot. Materiały prasowe Męskie Granie

Męskie Granie 2026: line-up 17. edycji

Poniżej publikujemy pełen program koncertów i listę wykonawców, którzy wystąpią w konkretnych miastach.

26-27 czerwca – Żywiec, Amfiteatr pod Grojcem

Piątek:

Scena Główna: The Cassino; Grechuta Herbuta 2.0; Sistars; Vito Bambino Feat. Fukaj; Męskie Granie Przestawia

Scena Ż: Omasta; Wojciech Baranowski; Radio Maria. Hoshii gra /ż/ Peszek; Ørganek

Sobota:

Scena Główna: Lor; Tribute to Stanisław Soyka – Natalia Przybysz Feat. Smolik, Anna Maria Jopek, Grażyna Łobaszewska; Igo; Mrozu MTV Unplugged; Męskie Granie Orkiestra 2026

Scena Ż: Leon Krześniak; Zalia; Raz Dwa Trzy; Ofelia

10-11 lipca – Poznań, Park Cytadela

Piątek:

Scena Główna: Yana; Zakopower x Miuosh; Kacperczyk; Sistars; Męskie Granie Przestawia

Scena Ż: Kuba i Kuba; Daria Ze Śląska; Radio Maria. Hoshii gra /ż/ Peszek; Fisz i Emade: Pan EF Pan Emade

Sobota:

Scena Główna: Wiktor Waligóra; Tribute to Stanisław Soyka – Natalia Przybysz Feat. Smolik, Anna Maria Jopek, Grażyna Łobaszewska; Igo; Coma; Męskie Granie Orkiestra 2026

Scena Ż: Metro; Warszawskie Combo Taneczne i Księżniczki Feat. Kasia Lins, Margaret, Mery Spolsky; Anna Maria Jopek; Lordofon

17-18 lipca – Gdańsk, Polsat Plus Arena

Piątek:

Scena Główna: Rubens; Grechuta Herbuta 2.0; Sistars; Zalewski; Męskie Granie Przestawia

Scena Ż: Hania Derej Trio; Wojciech Baranowski; Fisz i Emade: Pan EF Pan Emade; Lordofon

Sobota:

Scena Główna: Piotr Zioła; Spięty; „Byłeś Serca Biciem” – Tribute To Andrzej Zaucha: Ewa Bem, Ofelia, Igor Herbut, Piotr Zioła, Wiktor Waligóra; Kacperczyk; Męskie Granie Orkiestra 2026

Scena Ż: Kuba i Kuba; Król/Tyszkowski (Ewa Koc); Edyta Bartosiewicz Solo Act; Nene Heroine

31 lipca-1 sierpnia – Wrocław, Pola Marsowe

Piątek:

Scena Główna: Lor; Natalia Przybysz; Myslovitz; Ralph Kaminski; Męskie Granie Przestawia

Scena Ż: Dezydery; Kępiński x Derej [Polska] Ścieżka Dźwiękowa; Acid Drinkers; Łąki Łan

Sobota:

Scena Główna: Wiraszko; Kasia Sienkiewicz; Tribute to Stanisław Soyka – Natalia Przybysz Feat. Smolik, Paulina Przybysz, Grażyna Łobaszewska; Coma; Męskie Granie Orkiestra 2026

Scena Ż: Hela; Matylda/Łukasiewicz; Ørganek; Kosmonauci

7-8 sierpnia – Kraków, Muzeum Lotnictwa

Piątek:

Scena Główna: Wiktor Dyduła; Myslovitz; Kacperczyk; Ralph Kaminski; Męskie Granie Przestawia

Scena Ż: Piotr Odoszewski; Daria Ze Śląska; Anna Maria Jopek; Kosmonauci

Sobota:

Scena Główna: Cinnamon Gum; „Byłeś Serca Biciem” – Tribute To Andrzej Zaucha: Ewa Bem, Ofelia, Igor Herbut, Piotr Zioła, Wiktor Waligóra; Błażej Król; Nosowska; Męskie Granie Orkiestra 2026

Scena Ż: Martyna Baranowska; Matylda/Łukasiewicz; Lech Janerka; Edyta Bartosiewicz Solo Act; MG x Jarocin: „Moja Krew, Twoja Krew”

21-21 sierpnia – Warszawa, Lotnisko Bemowo

Piątek:

Scena Główna: Wiktor Dyduła; Zakopower xx Miuosh; Kacperczyk; Igo; Zalewski; Męskie Granie Przestawia

Scena Ż: Omasta; Warszawskie Combo Taneczne i Księżniczki Feat. Kasia Lins, Margaret, Mery Spolsky; MG x Jarocin: „Moja Krew, Twoja Krew”; Igor Herbut Solo; Fisz i Emade: Pan EF Pan Emade

Sobota:

Scena Główna: Cinnamon Gum; Kasia Sienkiewicz; Abradab / Kaliber 44 Feat. Gutek, Rahim, Fokus, DJ Eprom, K2, Kleszcz; Ralph Kaminski; Nosowska; Męskie Granie Orkiestra 2026

Scena Ż: Hela; Ofelia; Zalia; Edyta Bartosiewicz Solo Act; Acid Drinkers

Męskie Granie 2026: Ceny biletów

Sprzedaż biletów na trasę rozpoczęła się 4 lutego na eBilet.pl. Bilety jednodniowe będą dostępne w cenie 289 zł, a karnety dwudniowe – w cenie 489 zł. Cena nie obejmuje opłaty serwisowej eBilet.