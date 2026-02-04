Kategorie artykułu: Kultura Lifestyle
Męskie Granie 2026: wielkie powroty, muzyczne hołdy złożone legendom i szereg wyjątkowych projektów
Anna Maria Jopek, Coma, Edyta Bartosiewicz, Igo, ponownie zespół Sistars i Mrozu w wersji Unplugged znajdą się wśród wielu wspaniałych artystów, których będziemy mogli zobaczyć podczas tegorocznej trasy Męskiego Grania. 4 lutego wystartowała sprzedaż biletów.
04.02.2026, 12:21
W tym roku Męskie Granie zagra w sześciu polskich miastach: Żywcu, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. W porównaniu do ubiegłego roku zabrakło Szczecina. Fot. Materiały prasowe Męskie Granie
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jacy artyści pojawią się na trasie Męskie Granie 2026.
- W których miastach i kiedy odbędą się koncerty.
- Ile kosztują bilety na tegoroczną trasę.