Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Demografia zmienia rynek pracy. Ratunkiem mogą być dziś „niewidzialni” pracownicy
Pracownicy po 50-tce, młode matki, osoby opiekujące się rodzicami czy zmagające się z – często niewidocznymi – niepełnosprawnościami bywają „wykluczeni” z rynku pracy. Eksperci alarmują jednak, że u progu kryzysu demograficznego nie możemy pozwolić sobie na „marnowanie talentów”.
03.07.2026, 14:56
Zmiany demograficzne staną się wyzwaniem dla rynku, na którym rąk do pracy będzie brakowało Fot. Gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego osoby narażone na wykluczenie z rynku pracy podejmują zajęcie poniżej swoich kwalifikacji lub rezygnują z aktywności zawodowej.
- Dlaczego pracodawcy obawiają się zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, młodych matek czy osób w wieku przedemerytalnym.
- Jak prognozy demograficzne mogą wpłynąć na procesy rekrutacyjne w firmach,