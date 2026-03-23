„Detroit Wschodu” w tarapatach. Globalne wyzwania przed tajską branżą motoryzacyjną
Tajlandia po cichu stała się czwartym co do wielkości producentem aut w Azji. Przemysł motoryzacyjny to filar jej gospodarki, ale mierzy się ze spadkiem popytu i konkurencją ze strony krajów o niższych kosztach pracy. Czy nadzieją jest elektromobilność?
23.03.2026, 05:30
Pracownicy montują auta w zakładzie BYD w tajlandzkiej prowincji Rayong. W ostatnich latach produkcję lub montaż w Tajlandii rozpoczęło kilka chińskich marek, odpowiadając na rosnące zainteresowanie pojazdami elektrycznymi. Fot. Valeria Mongelli / Bloomberg / Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Tajlandia zasłużyła na miano „Detroit Wschodu" i jaką rolę w jej gospodarce odgrywa motoryzacja.
- Jakie wyzwania strukturalne zagrażają pozycji kraju jako regionalnego centrum produkcji samochodów.
- Jak transformacja ku elektromobilności, oligarchiczne interesy i zmieniające się preferencje konsumentów kształtują przyszłość tej branży