Kategoria artykułu: Sport
Dlaczego najlepsze rowery kosztują aż tyle? Chińczycy mogą obniżyć ich cenę
Chcąc być bliżej ludzi, władze kolarstwa zarządziły, żeby wielkie gwiazdy mogły ścigać się tylko na tym, co jest dostępne w sprzedaży.
29.07.2026, 04:17
Tadej Pogacar, mistrz Tour de France. Jego rower marki Colnago z 2025 r. kosztował wówczas ok. 70 tys. złotych w przypadku wyboru takich samych komponentów, jak te, które miał w tamtym sezonie Słoweniec. Tańsze wersje kosztowały niewiele ponad 50 tys.
Fot. Guillaume Horcajuelo PAP/EPA
Fot. Guillaume Horcajuelo PAP/EPA
Z tego artykułu dowiesz się…
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