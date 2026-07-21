Kategoria artykułu: Sport
Zgoda sądu i „uzasadnione podejrzenie”. Nocny nalot na faworytów Tour de France
Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, zwycięzcy ostatnich sześciu edycji Tour de France, zostali obudzeni w nocy i poddani kontroli antydopingowej. Sprawa jest głośna, bo we Francji potrzebna jest do tego zgoda sądu oraz „uzasadnione podejrzenia”.
21.07.2026, 21:05
Słoweniec Tadej Poagacar może niebawem wygrać Tour de France po raz piąty w karierze. Jeśli tego dokona, dołączy do czteroosobowej grupki rekordzistów.
Fot. Tim de Waele/Getty Images
Fot. Tim de Waele/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
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