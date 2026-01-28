Kategorie artykułu: Polityka Świat
Dług publiczny Słowacji może przewyższyć wartość jej gospodarki – ostrzega MFW
Gospodarka Słowacji wyraźnie hamuje pod rządami Roberta Ficy. W ubiegłym roku wzrost PKB wyniósł zaledwie 0,8 proc., podczas gdy rok wcześniej sięgał 1,9 proc. Spowolnienie to znacząco komplikuje utrzymanie stabilnych finansów publicznych. Według analiz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jeśli rząd w Bratysławie nie podejmie w najbliższym czasie działań korygujących, do 2040 r. dług publiczny może wzrosnąć nawet do 105 proc. PKB.
Robert Fico stoi na czele słowackiego rządu już po raz czwarty. Funkcję premiera sprawował w latach 2006-2010, 2012-2018 i od października 2023 r. Rządzi więc łącznie przez ponad 12 lat. Fot. Zuzana Gogova/Getty Images
