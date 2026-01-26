Kategorie artykułu: Biznes Świat
Słowacja staje się europejskim „pasem rdzy”
Żaden kraj na świecie nie może się równać ze Słowacją pod względem produkcji samochodów per capita. To z jednej strony błogosławieństwo, z drugiej – strukturalne obciążenie. Ten drugi aspekt coraz wyraźniej daje się Słowakom we znaki. Prognozy rozwoju sektora motoryzacyjnego są systematycznie korygowane w dół. Branża ostrzega, że jeśli nie zmieni się polityka gospodarcza państwa, Bratysława może podzielić los Detroit, a Słowacja stać się europejskim „pasem rdzy”.
Zakłady Kia Slovakia w Żylinie to jeden z czterech, a wkrótce jeden z pięciu głównych producentów samochodów na Słowacji. Fot. Akos Stiller/Bloomberg
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile aut zjechało w zeszłym roku z taśm produkcyjnych słowackich fabryk motoryzacyjnych.
- Dlaczego produkcja samochodów u naszego południowego sąsiada okazała się niższa, niż jeszcze niedawno prognozowano.
- Co postulują przedstawiciele branży motoryzacyjnej, aby uchronić słowacki przemysł samochodowy przed scenariuszem amerykańskiego „pasa rdzy”.