Kategoria artykułu: Biznes
Długowieczność robi szał na giełdzie. Ma być megatrendem wartym biliony
Coraz większe pieniądze przeznaczamy na wydłużenie życia. Ten nurt wkrótce będzie wart 8 bln dolarów rocznie. Specjaliści wskazali, kto na giełdzie najbardziej na tym skorzysta.
30.06.2026, 05:15
Średnia oczekiwana długość życia rośnie z każdym rokiem. W dużym stopniu dzięki nam samym, bo skupiamy się na zdrowiu bardziej niż kiedykolwiek. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego długowieczność jest uznawana za jeden z najważniejszych megatrendów inwestycyjnych.
- Które spółki i branże mogą najbardziej skorzystać na rosnącym rynku longevity.
- Jak zmieniły się nawyki konsumentów i inwestorów w związku z rosnącym zainteresowaniem wydłużaniem życia.