Metabolizm, styl życia, mózg i środowisko. Jessie Inchauspé, Alicja Baska, Joanna Wojsiat i Estelle Clerc redefiniują długowieczność
Cztery liderki naukowe, które w przystępny sposób przekładają złożone zagadnienia naukowe na praktyczne wskazówki. Badają procesy stojące za lepszym metabolizmem glukozy, medycyną stylu życia, regeneracją mózgu i ochroną przed toksynami środowiskowymi. Te cztery perspektywy będzie można spotkać podczas konferencji Impact 26’.
27.01.2026, 05:15
Alicja Baska, Estelle Clerc, Joanna Wojsiat, Jessie Inchauspé to cztery naukowe liderki, które w swoich pracach pokazują, że wprowadzanie zdrowych nawyków do swojego życia nie musi oznaczać rewolucji i drastycznej diety. Fot. materiały prasowe
- W jaki sposób styl życia, dieta i środowisko wpływają na długowieczność, metabolizm glukozy oraz funkcjonowanie mózgu.
- Dlaczego stabilizacja poziomu cukru we krwi może poprawiać energię, koncentrację i odporność metaboliczną, bez restrykcyjnych diet.
- Jak codzienne nawyki wpływają na kondycję mózgu, jego neuroplastyczność i regenerację układu nerwowego.