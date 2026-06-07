Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Drony dla sojuszników w ONZ. Jak Ukraina rywalizuje z Rosją o afrykański rynek zbrojeniowy
Ukraina skutecznie wypycha Rosję z afrykańskiego rynku zbrojeniowego. Oferuje rządom afrykańskim przetestowane w boju na Rosjanach drony, systemy walki elektronicznej oraz ich wspólną produkcję. Klientów przybywa, także spośród krajów dotychczas współpracujących z Moskwą.
07.06.2026, 06:00
Drony stały się codzienną bronią w dzisiejszych wojnach. Na kontynencie afrykańskim trwa 50 konfliktów zbrojnych. Producenci dronów walczą o zlecenia. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co sprzyja ukraińskiej aktywności na afrykańskim rynku broni i w których afrykańskich krajach prowadzone są obecnie wojny i konflikty zbrojne.
- Jakie uzbrojenie i na jakich zasadach Kijów oferuje afrykańskim rządom.
- Jakie drony cieszą się w Afryce największym powodzeniem.