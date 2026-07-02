Kategorie artykułu: Polityka Technologia
Drony, spółki, MAP. Mydlenie oczu, brak konkretów, tajemnica
Ochrona antydronowa to dziś termin odmieniany przez wszystkie przypadki. Zabezpieczenie infrastruktury państwowej przed bezzałogowcami jest warunkiem koniecznym dla bezpieczeństwa państwa. Jak wygląda to w Polsce?
02.07.2026, 04:45
Co z ochroną antydronową spółek podległych MAP? Fot. Bloomberg/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co resort aktywów państwowych mówi o ochronie antydronowej podległych mu spółek.
- Jakie największe wyzwania w zakresie ochrony przed dronami stoją przed spółkami nadzorowanymi przez MAP.
- Co należałoby poprawić w tym obszarze.