Kategorie artykułu: Polityka Świat
Drożyzna, niedobory, protesty. Jak Europa radzi sobie z kryzysem paliwowym?
Wojna w Iranie wywołała globalny szok paliwowy, na który Europa nie znalazła dotąd wspólnej odpowiedzi. Każdy kraj próbuje poradzić sobie na własną rękę, a przyjęte strategie diametralnie się różnią. Kto ostatecznie zapłaci za narastające niedobory?
21.04.2026, 04:45
Kryzys paliwowy wywołany wojną w Iranie obnaża niebezpieczną zależność światowej gospodarki od jednego wąskiego szlaku morskiego. Fot. Gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego wojna w Iranie i zablokowanie cieśniny Ormuz wywołały w Europie aż tak duży szok cenowy na stacjach paliw?
- W jaki sposób rządy poszczególnych państw europejskich próbują chronić obywateli przed drożyzną i niedoborami na stacjach?
- Dlaczego instytucje takie jak MFW i Komisja Europejska nalegają na udzielanie pomocy jedynie najbardziej narażonym grupom społecznym i branżom?