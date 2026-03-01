Kategorie artykułu: Newsy Świat
Drugi dzień walk po ataku na Iran. Konflikt rozlewa się na Bliski Wschód
Drugiego dnia konfliktu na Bliskim Wschodzie Izrael kontynuował ostrzeliwanie celów w Iranie. W ramach odwetu rakiety oraz drony wybuchały w Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz pierwszy raz w Omanie. W Teheranie, ale również w miastach w Pakistanie i Indiach, na ulice wyszli ludzie, którzy oddali hołd zabitemu w amerykańsko-izraelskim ataku ajatollahowi Alemu Chameneiemu. Przedstawiciele Europy Zachodniej w powściągliwy sposób odnieśli się do działań swoich sojuszników, podkreślając, że próba obalenia władz w Iranie niesie nadzieję, ale też zagrożenie.
01.03.2026, 17:03
1 marca 2026 r. W centrum Teheranu tłum Irańczyków zebrał się, aby oddać hołd zabitemu w amerykańsko-izraelskim ataku ajatallahowi Alemu Chameneimu. Fot. Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak przebiegł drugi dzień konfliktu pomiędzy Izraelem i USA a Iranem.
- Jakie działania przedsięwziął rząd w Teheranie w ramach odpowiedzi na atak.
- Jak świat zareagował na amerykańsko-izraelski atak, w którym zginął ajatollah Alem Chamenei.