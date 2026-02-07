Kategorie artykułu: Biznes Newsy Świat
Dubajska „złota ulica”. Czysty luksus na fundamencie konfliktów
Dubaj planuje budowę pierwszej na świecie ulicy wyłożonej złotem jako element wzmocnienia swojej globalnej marki. Za spektakularnym projektem stoi jednak rozbudowany łańcuch dostaw kruszcu, obejmujący m.in. Sudan, Demokratyczną Republikę Konga i Rosję – kraje, w których wydobycie złota wiąże się z konfliktami zbrojnymi i łamaniem praw człowieka.
07.02.2026, 06:30
Złoto jest elementem tożsamości Dubaju: w Gold Souk można zobaczyć największy na świecie złoty pierścień (64 kg), a w kilku miejscach działają „złotomaty” do kupna sztabek. Fot. Christopher Pike/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie są plany budowy dubajskiej „Złotej Ulicy”.
- Jak ZEA stały się globalnym centrum handlu złotem ze stref konfliktów.
- Kto walczy w wojnie domowej w Sudanie.