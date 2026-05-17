Duńskie „genby”. Dzielnica, która ma leczyć samotność

Na obrzeżach Kopenhagi, w rozwijającej się dzielnicy Nordhavn, gdzie jeszcze dekadę temu stały opuszczone doki i magazyny, dziś powstaje projekt, który ma sprawdzić, czy przestrzeń miejska może realnie wzmacniać relacje społeczne. To pierwsza oficjalna dzielnica zaprojektowana według koncepcji „genby” – skrótu od angielskiego „gene neighborhood”, czyli „sąsiedztwa genów”. Założenie jest pozornie proste, ale w praktyce bardzo ambitne. Architektura i program społeczny mają aktywnie wspierać tworzenie więzi międzyludzkich. Ma też ułatwiać życie wielopokoleniowe i – co najbardziej dyskusyjne – zwiększać szanse mieszkańców na znalezienie partnera oraz założenie rodziny. Duńczycy, którzy od lat zmagają się z niskim wskaźnikiem urodzeń, postanowili przetestować rozwiązanie wykraczające poza klasyczną politykę prorodzinną: zmianę samego środowiska, w którym ludzie żyją.

Problem, który próbuje rozwiązać Kopenhaga, nie jest wyłącznie duński. W całej Europie wskaźniki dzietności spadają od dekad, a młode pokolenia coraz częściej odkładają decyzje o dzieciach. W Danii, mimo rozbudowanego systemu opieki społecznej, darmowej edukacji i hojnych zasiłków rodzinnych, współczynnik dzietności oscyluje wokół 1,5. To znacznie poniżej poziomu zastępowalności pokoleń, który wynosi 2,1.

Badania wskazują, że jednym z kluczowych powodów nie musi być wyłącznie ekonomia. Młodzi Duńczycy, podobnie jak ich rówieśnicy w innych krajach zachodnich, są coraz bardziej samotni. Mają trudności z tworzeniem trwałych relacji, a w dużych miastach często nie znają nawet sąsiadów z naprzeciwka. „Genby” ma być odpowiedzią właśnie na ten splot problemów: samotność, słabnące więzi społeczne i coraz późniejsze decyzje o założeniu rodziny.

Jak wygląda dzielnica zaprojektowana z myślą o tworzeniu więzi?

No właśnie, jak? Przede wszystkim nie ma w niej typowych blokowisk z anonimowymi korytarzami, gdzie każdy zamyka się w swoim mieszkaniu i nie wie, kto mieszka obok. Architekci z pracowni COBE i Tredje Natur, którzy wygrali międzynarodowy konkurs na projekt „genby”, postawili na przestrzenie wspólne, które sprzyjają przypadkowym spotkaniom. Szerokie klatki schodowe z wbudowanymi siedziskami, tarasy widokowe na dachach, wewnętrzne uliczki bez samochodów, wspólne ogrody i dziedzińce – to wszystko ma sprawiać, że mieszkańcy będą się mijać, zatrzymywać i rozmawiać. W jednym z budynków zaprojektowano wspólną kuchnię i jadalnię, w której raz w tygodniu mają być organizowane kolacje. Każdy mieszkaniec może przyjść, pomóc gotować, przynieść własne składniki lub po prostu zjeść z sąsiadami.

Mikkel Larsen, urbanista z Kopenhaskiego Biura Planowania Przestrzennego, który od lat pracuje nad koncepcją „genby”, nie ma wątpliwości, że tradycyjna urbanistyka zawiodła.

– Przez lata projektowaliśmy miasta pod kątem wydajności – szybkich połączeń, dużej liczby mieszkań, niskich kosztów utrzymania. Zapomnieliśmy, że miasto to przede wszystkim ludzie. „Genby” odwraca tę logikę. Najpierw pytamy: jak chcemy żyć? Potem projektujemy przestrzeń – mówi architekt.

Nie tylko architektura

Nie chodzi tylko o architekturę. „Genby” to także program społeczny, równie ważny jak mury i dachy. W dzielnicy powstał punkt doradztwa dla singli, w którym psycholodzy i coachowie pomagają w budowaniu relacji. Organizowane są też grupy wsparcia dla osób szukających partnera, a także warsztaty z komunikacji i asertywności. Część mieszkań jest przeznaczona dla młodych rodzin z małymi dziećmi, część dla seniorów – i to celowe wymieszanie ma sprzyjać międzypokoleniowej wymianie.

Seniorzy pomagają w opiece nad dziećmi, młodzi rodzice wspierają starszych w codziennych sprawach, takich jak zakupy czy naprawy domowe. To model, który w duńskiej świadomości przywołuje skojarzenia z tradycyjnymi wioskami, gdzie wszyscy znali wszystkich i od których „genby” wzięło swoją nazwę.

Pierwsze badania efektów pilotażowego programu, który przez dwa lata testowano w jednym z bloków w dzielnicy Ørestad, są obiecujące.

Według danych opublikowanych przez Urząd Miasta Kopenhagi w budynku zaprojektowanym według koncepcji „genby” odnotowano wzrost liczby nowych par o 40 proc., w porównaniu z sąsiednimi budynkami o standardowej zabudowie.

Co więcej, mieszkańcy „genby” częściej deklarowali, że czują się częścią społeczności, i rzadziej planowali wyprowadzkę. Liczba urodzeń wśród mieszkanek w wieku rozrodczym była o 25 proc. wyższa niż w grupie kontrolnej. To dane, które wzbudziły zainteresowanie urbanistów na całym świecie.

Środowisko leczy samotność

Profesor Signe Jørgensen, socjolog z Uniwersytetu w Kopenhadze, która od lat bada wpływ przestrzeni miejskiej na relacje międzyludzkie, nie kryje entuzjazmu.

– Samotność jest jednym z największych, a jednocześnie najmniej dostrzeganych problemów zdrowia publicznego w krajach rozwiniętych. Izolacja społeczna skraca życie bardziej niż palenie papierosów czy otyłość. Jeśli urbanistyka może temu przeciwdziałać, to jesteśmy w przededniu rewolucji. To, co robią Duńczycy, jest niezwykle odważne, ale też bardzo pragmatyczne. Zamiast czekać, aż polityka rodzinna przyniesie efekty, postanowili zmienić samo środowisko, w którym ludzie żyją. To może być bardziej skuteczne niż jakiekolwiek zasiłki czy ulgi podatkowe. Oczywiście nie każdy chce mieszkać w takiej wspólnocie i nie każdemu to odpowiada. Ale dla tych, którzy szukają bliskości i wsparcia, „genby” może być ratunkiem – mówi w rozmowie z XYZ prof. Jørgensen.

Krytyków nie brakuje

Koncepcja „genby” nie jest pozbawiona krytyków. Część urbanistów wskazuje, że to rozwiązanie jest ekskluzywne. Budowa takich osiedli jest droższa niż standardowych bloków, co może ograniczać ich dostępność dla mniej zamożnych grup społecznych. Mieszkanie w „genby” kosztuje średnio o 15–20 proc. więcej niż porównywalny lokal w standardowej zabudowie. Powodem są dodatkowe przestrzenie wspólne i zastosowane materiały. Inni ostrzegają przed nadmierną ingerencją w sferę prywatną. Nie każdy chce mieć sąsiadów za ścianą, którzy wiedzą, o której wraca do domu, co jedzą na kolację i z kim się spotykają. Krytycy zarzucają projektowi, że narzuca określony model życia społecznego, który nie każdemu odpowiada.

Mimo to Kopenhaga nie wycofuje się z projektu. Władze miasta zapowiedziały, że do 2030 r. co najmniej 10 proc. nowych mieszkań w rozwijających się dzielnicach ma powstawać w standardzie „genby”. Pierwsza oficjalna dzielnica tego typu w Nordhavn ma być gotowa w 2028 r. i pomieścić około 2 tys. mieszkańców. Koncepcja zaczyna wzbudzać zainteresowanie także w innych krajach skandynawskich. Podobne projekty są analizowane w Oslo i Sztokholmie. Władze Reykjaviku wysłały do Kopenhagi delegację urbanistów, aby przyjrzeli się rozwiązaniom z bliska.

A co w Polsce?

Dla Polski duński eksperyment może być cenną lekcją. Nie chodzi o kopiowanie gotowych rozwiązań – polskie realia społeczne i ekonomiczne różnią się od duńskich – ale o zmianę sposobu myślenia. Chodzi o uznanie, że walka z kryzysem demograficznym nie toczy się wyłącznie w ministerstwach i urzędach. Że ma miejsce także na poziomie sąsiedzkich podwórek, wspólnych klatek schodowych i osiedli projektowanych z myślą o relacjach między ludźmi.

Być może klucz do wyższych wskaźników urodzeń nie leży wyłącznie w zasiłkach i żłobkach, ale także w tym, czy dwudziestoparolatek mieszkający w dużym mieście w ogóle ma szansę poznać kogoś, z kim chciałby założyć rodzinę.