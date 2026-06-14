Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Dwa światy młodych pracowników. Coraz więcej „odpoczywających”
Setki tysięcy młodych Koreanek i Koreańczyków, którzy powinni wchodzić na rynek pracy zdecydowały, że się z niego wycofają. Przyczyny są głębsze niż lenistwo: to efekt strukturalnego zamknięcia drzwi do stabilnego zatrudnienia.
14.06.2026, 05:30
Wśród 784 tys. biernych zawodowo młodych Koreańczyków i Koreanek aż 228 tys. osób świadomie wycofało się z rynku pracy. Fot. Kim Hong-ji / Pool / EPA / PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaka jest skala ekonomicznej bierności młodych Koreańczyków i dlaczego osiągnęła najwyższy poziom od czasu pandemii.
- Dlaczego rynek pracy podzielił się na dwa odrębne światy.
- Czym grozi trwałe wyłączenie kolejnych roczników wykształconej młodzieży z gospodarki i jak rząd chce zreformować system, w którym stabilne zatrudnienie oferuje głównie garstka największych korporacji.